Dve uri derbija za Olimpijin pobeg na +16

Največji slovenski nogometni derbi je v 13. krogu 1. SNL razkril Olimpijino premoč in krizo Maribora. Zeleno-beli so pred več kot 8000 gledalci od 45. minute igrali z igralcem več po izključitvi Svena Šoštariča Karića, do zaslužene in prenizke zmage pa so prišli z bele točke in posredovanju VAR. Mario Kvesić je bil mož odločitve v sodnikovem dodatku trikrat prekinjene tekme, ki je imela skupno skoraj pol ure podaljška. Ljubljančani imajo pred Mariborčani kar 16 točk naskoka.

Po neumnosti mariborskega branilca in pobalinskem startu Šoštariča Karića (k sreči brez hujših posledic za portugalskega napadalca Ruia Pedra) je imel 54. derbi (12 zmag Olimpije, 20 Maribora, 53:61) neenakovredno nadaljevanje. Mariborski vratar Ažbe Jug je preprečil polom.

»Mi si želimo z igro do treh točk. Nočemo čakati na napake tekmecev,« je zadel žebljico na glavico Olimpijin trener Albert Riera in z Green Dragons – njihove destrukcije (prekinjanje tekme v obdobju domače premoči in zasipanje z baklami lastnega vratarja) in škode, ki jo delajo, ni vredno omenjati – naposled spravljeni Španec.

Kaznovani trener Mariborčanov Damir Krznar je zaščitil sebe in svoje prijeme. »Manjkalo nam je le več drznosti in odločnosti v napadu. Ni vdaje,« je povedal Zagrebčan.

Maribor o igri in ne o VAR ...

Med Olimpijo in Mariborom sta vsaj dva razreda razlike. Zeleno-beli so v manjši krizi, ki je vidna v gibanjih, odzivih in odločitvah tehnično najbolje podkovanih igralcev (razglašeni Mustafa Nukić, izžeti Augustine Doffo, upočasnjeni Timi Max Elšnik), a imajo jasno vizijo. Vijolični nimajo ničesar. Razen nesreče z VAR in kalimerovskega ponavljanja domnevnih zarot sodnikov in kdo ve katerih lobijev.

Nesrečen konec z roko Nemanje Mitrovića in pravilno dosojena 11-m je le seštevek selektivne in ideološke teme. Mariborčani nujno potrebujejo popolno razsvetlitev in vrnitev k izhodišču: igri, ki prinaša tudi užitke. A s kom?

Olimpijina prednost (osem točk) pred prvima zasledovalcema Koprom in Celjem ni tako velika. A v Rieri imajo zeleno-beli trenerja, ki mu nogometaši slepo zaupajo in sledijo ne glede na njihov status.

Primorski derbi brez zmagovalca Izidi 13. kroga – Olimpija: Maribor 1:0 (Kvesić 92., 11-m; rdeči karton: Šoštarič Karić 45.), Koper: Gorica 1:1 (Edomwonyi 46.; Velikonja 10.), Celje: CB24 Tabor 1:0 (Popović 45.), Domžale: Bravo 0:0, Mura: Kalcer Radomlje 3:0 (Daku 3., 74., T. Cipot 9.). Pari prihodnjega kroga: Bravo – Celje, Maribor – Domžale (oba 22. t. m.), CB24 Tabor – Mura, Gorica – Olimpija (oba 23. t. m.), Kalcer Radomlje – Koper (24. t. m.). Vrstni red strelcev: 8 – Mirlind Daku (Mura), 7 – Andrej Kotnik (Koper).