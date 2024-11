Durdov zagotovil Olimpiji tretjo zaporedno zmago, Celjani do točke

Nogometaši Olimpije so v 4. krogu konferenčne lige premagali severnoirski Larne z 1:0. Za Olimpijo, ki je prišla do tretje zaporedne zmage, je zadel Ivan Durdov v 67. minuti.

Ljubljanski nogometaši so po uvodnem porazu in nato dveh zmagah lovili tretjo. Ta je bila najbolj pričakovana, saj je v goste prišla na papirju najslabša ekipa v konferenčni ligi. Zeleno-beli so svojo vlogo proti gostom upravičili, čeprav so se dolgo mučili s prebijanjem strnjene obrambe Larneja. A tudi to jim je uspelo, tako da Olimpija z devetimi točkami ostaja v boju za neposreden preboj v osmino finala.

Celjani v razburljivi tekmi do točke proti Jagiellonii

Nogometaši Celja so v 4. krogu konferenčne lige doma s poljsko Jagiellonio igrali 3:3 (1:1). Slovenski prvoligaš, ki je v napadu pogrešal kaznovanega in poškodovanega Armandasa Kučysa, je na svojem stadionu pričakal poljsko zasedbo, ki je v prvih treh krogih trikrat zmagala, a med drugim pogrešala kapetana Tarasa Romanczuka. Tekma, polna zadetkov in priložnosti, se je končala z delitvijo točk. V infarktni končnici se je poljski protinapad učinkovito končal za vodstvo s 3:2. V 80. pa so si Poljaki zabili avtogol, po streli Ivana Brnića je lastno mrežo zatresel Adrian Dieguez. Celje jih ima zdaj štiri, Jagiellonia pa 10.