Drugačen pogled, uspešno Celje

Po štirih tekmah in spodrsljaju Maribora proti Rogaški je vrh lestvice 1. SNL že zasedlo Celje. Čarovniška paličica trenerja Alberta Riere je v nekaj tednih obudila tudi Luko Bobičanca, ki pod taktirko Španca postaja prvi solist v vse bolj uigranem celjskem orkestru. V zadnji tekmi 5. kroga je v Domžalah pot do tretje zmage (2:1, Žiga Repas 82.; David Zec 26., Tamar Svetlin 50.) odprl z odlično asistenco za prvi celjski gol.

Po najslabši prvoligaški sezoni, v kateri je dosegel le dva gola in pet asistenc, se je 30-letni Medžimurec v zadnjih tekmah prelevil v enega od najpomembnejših adutov. Prav neverjetno je, kako se lahko igralec tako korenito spremeni v ekipi, ki je šla v lansko sezono z naslovom podprvaka in velikimi potenciali, a nezaupanjem do starega trenerja Romana Pilipčuka.

»Gre za drugačen pogled, ki zahteva drugačen način razumevanja. Njegovo je igralsko. Ve, kaj igralci potrebujemo. Hoče imeti boljše igralce, iz vseh iztisniti največ, kar se da. Ve, česa smo zmožni in ve, na katerih položajih igramo najbolje,« je Bobičanec priznal, da je bil vpliv trenerja Riere odločilen. Tudi pri njegovi preobrazbi z zdaj tudi širokim nasmehom. »Postavil me je na položaj, ki je za moje sposobnosti bolj naraven. Na položaj prednjega zveznega, večinoma na desni strani,« ne skriva zadovoljstva prvak s soboškimi črno-belimi. »Veste, tudi za samozavest gre. Trdo sem treniral, odlično sem opravil priprave, dobro igral prijateljske tekme. Manjkala je le še taktična podrobnost, ki jo je Riera znal rešiti,« je še dodal igralec z odličnim pregledom in strelom z obema nogama.

Prva Liga Telemach Celje 4 3 1 0 11:3 10 Maribor 4 3 1 0 9:3 10 Olimpija 4 3 0 1 13:7 9 Koper 4 3 0 1 7:4 9 Aluminij 4 1 1 2 8:8 4 Domžale 4 1 1 2 6:7 4 Bravo 4 1 1 2 4:6 4 Radomlje 4 1 0 3 2:7 3 Mura 4 1 0 3 5:11 3 Rogaška 4 0 1 3 2:11 1

Pripravljeni na pekel v Izraelu in Ljubljani

Celjani so tam, kjer naj bi bili, na vrhu ligaške lestvice. A še višje ali dlje so v Evropi, kjer jih od napredovanja v skupinski del konferenčne lige čakata le še dve tekmi proti izraelskemu Maccabiju iz Tel Aviva. »Izkušnje z Izraelci imam že iz obdobja pri Muri. Vem, kaj nas čaka v Izraelu, zahteven tekmec, razmere in pekel. A na hudo vročino smo se že navadili. Čim bolj se bomo prilagodili na razmere, bliže bomo uspehu. Skoraj v vsem bomo morali biti maksimalni. Najprej moramo iztržiti izid, ki nas bo držal v igri za napredovanje. Škoda je le, ker ne moremo igrati povratne tekme v Celju. Ne bi pa bil športnik, če ne bi verjel v uspeh,« je razmišljal o četrtkovi prvi evropski bitki, o drugi nedeljski proti Olimpiji, ki bo v Spodnji Šiški (zelenica v Stožicah je preobremenjena) malo manj.

»Nismo prvi favoriti, a smo prvi. Toda derbiji so negotovi, odloča tudi dnevna forma. Upam na najboljše, želim si, da bomo tudi po nedelji na vrhu lestvice. Škoda je le, da takšnih tekem ne moremo igrati pred večjim številom gledalcev,« je tudi Luka dal zaušnico ustvarjalcem prvoligaškega tekmovanja iz krovne organizacije. Prav neverjetno je, kako »zategnjeni« so pri NZS in brez idej, kako bi lahko čim bolje izkoristili domala sanjsko evropsko ter ligaško izhodišče, ki bi še bolj populariziralo slovensko prvenstvo.