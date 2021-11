Dragića so končno spustili z verige

Najboljša slovenska košarkarja sta v ligi NBA razpeta v zelo različnih ritmih. Luka Dončić je proti San Antoniu (123:109) proslavil četrti uspeh Dallasa v zadnjih petih nastopih in se prvič v sezoni razveselil trojnega dvojčka, Goran Dragić pa je pri Torontu dobil priložnost za igro po devetih tekmah počitka, ki mu ga je odmeril trener Nick Nurse, a kljub dobri igri ni mogel zasukati moštvene krivulje. Kanadčani so na domačem parketu doživeli četrti poraz v zadnjih petih nastopih (121:127), čeprav je bil njihov tekmec Detroit predzadnji na lestvici vzhodne konference. Dragiću se je ponudila priložnost zaradi poškodbe dimelj branilca Freda VanVleeta, prvega strelca (povp. 19,7 točke) in podajalca (7,1) Toronta v novem prvenstvu. Nurse je namreč ocenil, da 22-letni novinec Dalano Banton, ki je Ljubljančanu speljal vlogo nadomestnega organizatorja, še ni dovolj zrel za prevzem glavnega krmila. Slovenski as, ki je prej zadnjič igral 25. oktobra proti Chicagu, je dobil priložnost v začetni peterki ter se v 28 minutah igre izkazal s 16 točkami (za dve 4:7, za tri 2:5, prosti meti 2:2), 5 skoki, 3 asistencami in 2 dobljenima žogama, po porazu pa je priznal: »Da bom tokrat igral, sem izvedel šele tik pred začetkom tekme. Bil se presenečen, vendar pripravljen. Kmalu so me sicer pljuča opozorila, da sem predolgo počival, saj sem se hitro zadihal, a to je nekaj normalnega.« Ker naj bi VanVleet potreboval še nekaj časa za okrevanje, v moštvu ne pričakujejo, da bi lahko igral na turneji s šestimi zaporednimi nastopi v gosteh. V Torontu so prepričani, da se Dragićeva zgodba zato ne bo pretirano spremenila. Klubski šefi menijo, da bodo v tem času tudi druga moštva ugotovila, ali potrebujejo izkušenega dirigenta, nikomur pa še ne gori pod nogami, saj se bo čas za izmenjavo košarkarjev iztekel šele 10. februarja. Večja ovira bi bili lahko dve številki: 35 let, kolikor jih šteje slovenski zvezdnik, in 19,44 milijona dolarjev, kolikor jih bo zaslužil v zadnjem letu zajamčene pogodbe.

Dončić - Porzingis 32:32

Dallas je v tej sezoni odigral 12 tekem in zmagal na osmih, kar trikrat je bil njegova žrtev San Antonio. Ob zadnjem soočenju je imel Luka Dončić učinkovitega pomočnika, saj je Kristaps Porzingis dosegel 32 točk z metom iz igre 12:22, sam jih je dodal prav toliko z metom 11:23 (za tri 6:13), v 36 minutah pa pristavil še 12 skokov in 15 asistenc. Po 37. trojnem dvojčku, s katerim ostaja 11. na večni razpredelnici lige NBA, so ga vendarle opozorili, da ga čaka še precej dela. Doslej se je namreč izkazal s trojnimi dvojčki proti 20 tekmecem – največ (5) proti LA Clippers, tri na tekmah končnice –, ni pa jih še proslavil proti Bostonu, Brooklynu, Memphisu, Miamiju, Minnesoti, Oklahomi, Philadelphii, Portlandu, Utahu in seveda Dallasu. V zgodovini elitne lige se lahko le LeBron James in Russell Westbrook pohvalita s trojnimi dvojčki proti 30 različnim klubom.