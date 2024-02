Trenutek poškodbe Dončića, ki je marsikomu pustil cmok v grlu: Slišal sem, da je nekaj počilo (VIDEO)

Luka Dončić je znova zaigral v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Ljubljančan, ki je izpustil eno tekmo zaradi težav z gležnjem, je odigral več kot 40 minut ter v tem času dosegel 40 točk, 11 asistenc in devet skokov. Njegov izkupiček pa tokrat ni bil dovolj za zmago. Boljši so bili Milwaukee Bucks, ki so Dallas premagali s 129:117.

V prestižnem dvoboju dveh zvezdnikov lige NBA je bil uspešnejši Giannis Antetokounmpo, ki je bil z 48 točkami najboljši strelec tekme v American Airlines Centru. Izkazal se je tudi Damian Lillard, ki je za zmago druge najboljše ekipe vzhodne konference dodal 30 točk.

Zmaga Milwaukeeja je trenerju ekipe Bucks Docu Riversu, ki je pred komaj osmimi dnevi zamenjal Adriana Griffina na mestu trenerja moštva, zagotovila mesto trenerja vzhoda na tekmi zvezd lige NBA. Ta bo 18. februarja. Milwaukee je nadoknadil velik zaostanek v prvem polčasu za svojo prvo zmago pod Riversom.

»Gre za isti sklep ... V redu je! Slišal sem, da je nekaj počilo ... Zdaj je močan, boljši kot lani. Če bi to zgodilo takrat, bi bilo še huje. Toda letos skoraj vsak dan delam na gibu, tako da je dobro,« je po tekmi dejal Dončić.

Za kratek čas odšel v slačilnico

Dončić je vodil Dallas, pri katerem še vedno manjka Kyrie Irving, ki je zaradi poškodbe palca izpustil že šesto zaporedno tekmo. V prvi četrtini je za kratek čas odšel v slačilnico, potem ko se je z desnim gležnjem zapletel z Antetokounmpom v boju za izgubljeno žogo.

Slovenec se je vrnil in pomagal domači zasedbi, da je prvo četrtino končala z izidom 44:20. Teksašani so v drugi četrtini povedli z 49:24. V nadaljevanju pa Dallas ni zdržal ritma, ki so ga narekovali gostje iz Milwaukeeja.

Dončić ni bil najbolj natančen pri metu za tri točke, zadel je štiri trojke v 12 poskusih, zelo dobro pa mu je šel prosti met (10-11), imel pa je tudi devet izgubljenih žog in štiri osebne. Vsega skupaj je Dallas tekmo končal z 21 izgubljenimi žogami.

Dallas ostaja na osmem mestu v razvrstitvi zahodne konference s 26 zmagami in 23 porazi.