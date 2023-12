Bomo imeli Zlato lisico ali ne? Danes je pomemben dan

Sreda, 27. decembra, bo za našo tekmo zelo pomemben dan. Takrat bo namreč na podkorenski strmini snežna kontrola mednarodne zveze (FIS). To so bile besede, ki jih je pred dnevi ob srečanju z novinarji izrekel Janez Slivnik, vodja tekmovanja za 60. Zlato lisico.

Največja tekma alpskih smučark pri nas je zapisana v koledarju za 6. in 7. januar 2024, v današnjem, torej četrtkovem dopoldnevu, bodo iz FIS sporočili, kakšna je ocena včeraj videnega v Kranjski Gori, glede na vremensko napoved prihajajočih dni pa naj alarma vendarle ne bi bilo – tako kot vedno znova v zadnjih letih bi morala biti ta tekma na podkorenski strmini.

Strmine pokrite s snegom

Jasno, treba je počakati na uradno zeleno luč, toda kdorkoli je bil v teh prazničnih dneh v Zgornjesavski dolini, pa tudi na bližnjih smučiščih z druge strani meje, se je lahko prepričal, da so strmine, tako tudi ta v Podkorenu, pokrite s snegom. In ker so nočne temperature okrog ničle, tudi stopinjo ali dve pod njo, umetna bela podlaga ne izginja in vsaj v jutranje-dopoldanskem času ostaja čvrsta.

O bogatih izkušnjah prirediteljev proge v Kranjski Gori ne gre dvomiti, o Slivnikovi strokovnosti prav tako ne. »Seveda sam ne morem vsega vedeti, ne nazadnje sem prvič v tej vlogi. Toda nabral sem si v 25 smučarskih letih precej izkušenj, ko pa se mi zastavljajo kakšna vprašanja, mi lahko izkušena Janez Šmitek in Aleš Vidic v hipu ponudita odgovor,« je dejal Jeseničan, obenem tudi vodja slovenske smučarske reprezentance.

In pred slednjo so do konca leta 2024 preizkušnje na dveh različnih prizoriščih – ženska vrsta v tehničnih disciplinah se je zbrala v Lienzu, moška v hitrih pa v Bormiu.