Danes je dan D: v Stožicah pričakujejo uvrstitev v Nemčijo

Kakšno bo ozračje v Ljubljani in drugih slovenskih krajih nocoj ob 22.40? Odgovorili bodo najboljši slovenski nogometaši, ki bodo zvečer (20.45) sprejeli velikanski izziv v »tekmi desetletja« s Kazahstanom. Tudi Alfred Hitchcock bi težko zrežiral bolj dramatičen vrhunec kvalifikacij za evropsko prvenstvo, kot se obeta danes v Stožicah, kjer se bosta merila neposredna tekmeca za nastop na euru 2024.

Kadar gre za tako napete in nepredvidljive dneve, kot je današnji, pogosto odločajo o zmagovalcu filigranske podrobnosti, vraževerni bi našli tudi kaj neoprijemljivega. V tem kontekstu bi lahko izpostavili dva datuma.

Kakšen scenarij naj pričakujejo navijači – podobnega kot 19. novembra 2003, ko je Slovenija v odločilni tekmi kvalifikacij prvič in zadnjič branila prednost s prve tekme? Raje ne, Hrvati so po remiju v Zagrebu – tedaj je še veljalo pravilo o golih v gosteh – prizemljili legendarni Bežigrad in nato odšli na Portugalsko. Ugodnejša bi bila repriza edine tekme v samostojni Sloveniji, ki jo je A reprezentanca že igrala na 20. november – ko je lani v Stožicah premagala Črno goro z 1:0.

Mož v črnem s Poljske Drevišnji večer v Stožicah bo vodil poljski sodnik Szymon Marciniak, ki sodi med najboljše može v črnem izpod dežnika Uefe. Pari: Slovenija – Kazahstan, Severna Irska – Danska, San Marino – Finska (vsi 20.45); vrstni red: Danska 22, Slovenija 19, Kazahstan 18, Finska 15, S. Irska 6, S. Marino 0.

Želijo drugačno Slovenijo

Slovenci bi sprejeli tudi neodločeni rezultat, s katerim bi ohranili točko prednosti pred Azijci in si zagotovili vrnitev na euro po zgodovinskem letu 2000, toda tako seveda ne gre. V nogometu je nemogoče igrati na remi in tudi Kek bo pripravljal svoje adute za drugačno tekmo. Le kdo bi si želel priti v 80. ali 85. minuto z rezultatom 0:0 ali 1:1? V tem primeru bi gledali tako napeto in dramatično končnico, da bi jo lahko rezali z nožem. To ve tudi izkušeni slovenski selektor Matjaž Kek, za katerim je debela dvajsetletna kariera velikih trenerskih bitk.

»Tega sploh ne bom komentiral!« je Kek že v petek v Københavnu zavrnil »pogajanja« o tem, ali bi se nemara splačalo igrati na remi, umiriti Kazahstance in jih nato presenečati iz hitrih nasprotnih napadov. Podobno je dodal tudi med nedeljskim druženjem z mediji: »Zelo enostavno bo iti v dvoboj. Pred nami je namreč le en cilj – uvrstitev na evropsko prvenstvo. Pred nami je ena tekma, ki bo odločala o vsem, in za takšne večere nogometaši delamo, živimo in se pripravljamo. To moramo obravnavati kot vrh neke zgodbe.«

Matjaž Kek (desno) in kapetan Jan Oblak (levo) sta napovedala odločno igro Slovenije s Kazahstanom. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Navijači pričakujejo povsem drugačno Slovenijo kot v petek na Danskem, ko se je tudi z zgornje vrste štadiona Parken zaznal kontekst ponedeljkove tekme v Stožicah. Ne gre le za kadrovske posege Keka, ki je privarčeval Andraža Šporarja in Petra Stojanovića za spopad s Kazahstanci – oba imata po dva rumena kartona –, saj ni posebej verjetno, da bi lahko prišlo z drugimi imeni pri gostih do rezultatskega zasuka v tako spektakularni kulisi in ob tako motiviranih in kakovostnih Dancih.

Slednji so bili namreč – ob večji kakovosti – hitrejši, bolj odločni in agresivni kot gostje. Takšni torej, kakršni naj bi bili drevi Slovenci v derbiju s Kazahstanom za končno drugo mesto v kvalifikacijski skupini H. Prvo mesto si je namreč že zagotovila Danska.

Stojanović in Šporar

S kom v enajsterici naj bi začel tekmo selektor Kek? Če upoštevamo vrnitev Stojanovića in Šporarja, naj bi iz udarnih sil izpadla Žan Vipotnik in Benjamin Verbič, pri čemer je prvi pustil na Danskem veliko boljši vtis od drugega.

Če bi upoštevali marčevsko tekmo teh reprezentanc v Astani, bi lahko drevi začel v Stožicah tudi vezist Jon Gorenc Stanković. V Københavnu je nekako vnesel večjo preciznost v zvezno vrsto Slovenije kot pred njim opazno utrujeni Timi Max Elšnik. Morda bi moral Kek na Danskem poskusiti z Miho Zajcem in Sandijem Lovrićem že od prve minute, toda za tovrstne polemike je (pre)pozno.

Bomo videli, kako bo drevi, gotovo se nam obeta zanimiv nogometni večer in, upajmo, pravi spektakel, v katerem bi se Slovenija lahko vrnila na veliko tekmovanje prvič po Južni Afriki 2010. Če bo deloval načrt selektorja Keka, ki želi napasti Kazahstance tako »z glavo« kot »na glavo«, potem bo tudi ozračje v slovenski metropoli vse prej kot zimsko.