Danci desetkrat dražji od Fincev!

Slovenska nogometna reprezentanca se je iz Helsinkov že vrnila na Brdo, v ponedeljek (20.45) bo sprejela še veliko zahtevnejši izziv kot na Finskem, kjer je izgubila z 0:2. V Ljubljano prihaja izbrana vrsta Danske, ki premore daleč najdražjo ekipo med vsemi v skupini H. Slovenci lahko v primerjavi z obiskom Finske resda računajo na podporo razprodanih Stožic. Danska prihaja k nam v času najbolj srdite bitke za eno od prvih dveh mest v kvalifikacijski skupini H, torej položajev, ki neposredno vodita na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Slovenskemu selektorju Matjažu Keku in njegovim izbrancem ne pomaga dejstvo, da je prav Danska najbolj neugodna tekmica Slovenije, moštvo, ki ga Slovenci v dosedanjih štirih tekmah niso premagali. To so poskušali storiti trije selektorji, toda iztržili so bilanco 0-0-4 in razliko v golih mizernih 1:11.

Edini gol zabil Novaković

Zdenko Verdenik je igral z Dansko v kvalifikacijah za SP 1998 in dvakrat zanesljivo izgubil – za Bežigradom je bilo 0:2, v Københavnu visokih 4:0 na navdušenje 41.278 domačih navijačev. Te kvalifikacije si lahko zapomnimo le po senzacionalno osvojeni točki v Splitu po treh doseženih golih Primoža Glihe (3:3). Po eno prijateljsko tekmo z Dansko sta pozneje izgubila tudi Srečko Katanec in Matjaž Kek. Ljubljančan 26. aprila na Danskem z 0:3, Mariborčan 6. februarja 2008 v Novi Gorici z 1:2 ko je edini gol za Slovence zabil Milivoje Novaković.

Tudi v ponedeljek bodo morali Slovenci dati od sebe zadnje atome svojih moči – 385 milijonov evrov vredna reprezentanca Danske je še boljša kot 29 milijonov evrov vreden kolektiv Finske. Izstopajo vezist Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham, 45 mio €), napadalec Rasmus Højlund (Atalanta, 45 mio €), štoperja Andreas Christensen (Barcelona, 40 mio €) in Joachim Andersen (Crystal Palace, 32 mio €), ofenzivna vezista Jesper Lindström (Eintracht, 28 mio €) in Christian Eriksen (Manchester United, 25 mio €). V Stožicah pričakujemo pravi spektakel.