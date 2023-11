Celjani upajo, da bo Rui Pedro odšel

Celjani in zeleno-beli Ljubljančani ne popuščajo, Koprčani in Mariborčani ostajajo brez sape. V prestavljenem 3. krogu 1. SNL si vodilni dvojec ni privoščil spodrsljaja v gosteh in pred prvim decembrskim koncem tedna, ki bo ponudil prav derbije, v Ljudskem vrtu največjega, na stadionu Z'dežele pa drugega, še povečal prednost. Mariborčani s točko v Fazaneriji za Celjani zaostajajo že za 14 točk, Koprčani pa po porazu v Kidričevem za devet točk.

Celje zmaguje moštveno, Olimpija ima najboljšega strelca 1. SNL Ruija Pedra. Tudi po menjavi trenerja in igralnega položaja se 25-letni Portugalec ne ustavlja in je bil proti Radomljanom znova eden od udarnih mož v zasedbi Zorana Zeljkovića. Ta je pred četrtkovo peto tekmo v konferenčni ligi v Stožicah proti vodilnemu v skupini Lillu prezadovoljen. Odkar je od Joaa Henriquesa prevzel vajeti, zeleno-beli v 1. SNL še niso prejeli gola. Veliko zaslug za to pripada tudi nepričakovanemu junaku, rezervnemu vratarju Denisu Pintolu, ki je zamenjal poškodovanega Matevža Vidovška in sploh še ni dobil zadetka. Korošec Vidovšek je v minuli sezoni brez prejetega gola zdržal 822 minut.

Vznemirjeni navijači

Pedrova učinkovitost je stanovitna in je za vsakega trenerja blagodejna, saj na niti eni od 16 tekem, ki jih je odigral, ni dosegel dveh golov. Otrok slovitega Porta je že igral tudi v ligi prvakov in je prijetna skrb zeleno-belega vodstva. Trener Zeljković bi ga rad videl tudi spomladi v šampionski bitki, a krilni napadalec, ki ga je Zeljković pomaknil bolj v sredino, ima pogodbo do konca sezone. Verjetni odhod bo prinesel zajetno odškodnino.

Predsednik Olimpije Adam Delius ima sladke skrbi, toda navijači so vznemirjeni. Ob Pedru sta močna Olimpijina prodajna aduta še reprezentanta, članski in kapetan Timi Max Elšnik ter Marcel Ratnik. Kdo bo ostal?

V Fazaneriji prazni mreži Izidi 3. kroga: Bravo – Celje 0:2 (500, Žan Karničnik 7., Nino Kouter 75.), Kalcer Radomlje – Olimpija 0:2 (500, Nemanja Motika 62., Rui Pedro 66.), Aluminij – Koper 3:2 (350, Tin Martić 22., 28., Rok Schaubach 78.; Nik Omladić 14., Matej Palčič 82.), Mura – Maribor 0:0 (2550), Rogaška – Domžale 1:2 (300, Nejc Gradišar 65.; Danijel Šturm 55., Jošt Pišek 63.); vrstni red strelcev: 10 – Rui Pedro (Olimpija), 6 – Dardan Shabanhaxhaj (Mura), Aljoša Matko (Celje); pari 17. kroga: Rogaška – Aluminij, Domžale – Kalcer Radomlje, Celje – Koper (vsi 2. decembra), Bravo – Mura, Maribor – Olimpija (oba 3. decembra).