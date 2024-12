Čater s številko 42 presenetil na smuku

Švicar Marco Odermatt je zmagovalec smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Val Gardeni. Na zahtevnem smuku se je odlično znašel najboljši Slovenec danes Martin Čater, ki je izkoristil dobre razmere na progi ter se s številko 42 zavihtel na peto mesto. Miha Hrobat je bil na koncu 15. Nejc Naraločnik je na 32. mestu za stotinko zgrešil točke.

Odermatt je prvič zmagal na smukaški klasiki na progi Saslong. V Dolomitih je vpisal jubilejno 40. zmago v svetovnem pokalu, tretjo smukaško. Zaostanki na tem smuku so bili sila majhni. Na vrhu sta bila dva Švicarja. Franjo von Allmen je za rojakom zaostal 45 stotink. V boju za drugo mesto je le za stotinko sekunde prehitel Američana Ryana Cochran-Siegla.

»Ja, očitno je danes res letelo,« je bil v prvi izjavi po prihodu v ciljno areno vesel Čater, ki si je pripravil lepo darilo za 32. rojstni dan. Tega je praznoval v petek. »Hotel sem dokazati, da ne gre zgolj za govorice, da ne govorimo samo v prazno, da lahko formo pokažemo še z dobro vožnjo. Mislim, da so me štiri stotinke ločile do stopničk, ampak tudi peto mesto je potrditev, da smo vseeno nekaj naredili, tako da sem zelo vesel,« je bil zadovoljen Čater.

Zmagovalec smuka v Val d'Iseru leta 2020 je krepko popravil svoj prejšnji najboljši dosežek na tekmah na progi Saslong v Val Gardeni v Italiji, 12. mesto na superveleslalomu izpred treh let.