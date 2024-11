Čas je za veliki derbi

Nedeljski veliki derbi 15. kroga 1. SNL je s še sedmo evropsko zmago napovedala vodilna Olimpija. Branila bo tri točke prednosti pred Mariborom, ki ga bo v največjem slovenskem obračunu prvič vodil Olimpijin otrok Boštjan Cesar. Prvaki Celjani, veliki osmoljenci evropske seviljske bitke proti odličnem Betisu, bodo v nedeljo zaokrožili krog v Novi Gorici proti Primorju. Koprčani že danes lahko skočijo tik pod vrh, Lendavčani pa se nadejajo, da bodo »na levi nogi« ujeli Šiškarje. Radomljani gostijo Sobočane za napredovanje na 6. mesto.

Odlična Olimpija, nesrečni Celjani Izida 3. kroga konferenčne lige: HJK – Olimpija 0:2 (Marko Brest 57., Peter Agba 68.), Betis – Celje 2:1 (Natan 75., Juanmi 94.; Juanjo Nieto 81.); Olimpija je na 10. mestu razpredelnice, Celje na 20.; 4. krog, 28. t. m.: Olimpija – Larne, Celje – Jagiellonia.

Koper: Koper – Domžale (sobota, sodnik Rade Obrenović, 15): Koprčanom se ponuja lepa priložnost za skok pod vrh. Formula je precej preprosta in nima povezave s taktičnimi prijemi na igrišču, temveč v slačilnici. Trener Oliver Bogatinov mora s pomočjo predsednika Anteja Guberca in njegovega sina, športnega direktorja Ivice, vzpostaviti vzdušje, kot da gre za zadnjo in odločilno bitko. Ne glede na obupno slabe in drugoligaške Domžalčane.

Olimpijin napadalec Raul Florucz je najboljši igralec dosedanjega dela sezone, za Mariborčane bo spočit. FOTO: Leon Vidic

Lendava: Nafta – Bravo Kostel (Alen Borošak, 17.30): Za napredovanje na lestvici je za Lendavčane nujna tudi kakšna zmaga proti favoritom. Šiškarji so v tej vlogi. Zatakne se jim lahko le v primeru, da bi imeli izrazito nerazpoložene napadalno usmerjene igralce. Kdo bo imel dnevno formo na vrhuncu, bo odvisno tudi od presoje trenerja Brava Aleša Arnola.

Prva liga Telemach Olimpija 14 9 4 1 22:5 31 Maribor 14 8 4 2 26:11 28 Koper 14 8 2 4 19:11 26 Celje 14 7 2 5 26:23 23 Bravo 14 6 4 4 21:15 22 Mura 14 5 3 6 17:18 18 Radomlje 14 5 2 7 17:17 17 Primorje 14 5 2 7 15:24 17 Nafta 14 2 2 10 10:26 8 Domžale 14 1 3 10 7:30 6

Ljubljana: Olimpija – Maribor (nedelja, Mihael Antić, 15): Taktična vrhunskost in pogum Victorja Sancheza sta iz Helsinkov vrnila šampionsko Olimpijo. Velika zmaga in spočiti najmočnejši aduti, več si Španec in navijači za spektakel pred najmanj 10.000 navijači niso mogli želeti. Zeleno-beli imajo vse v svojih rokah: zmaga v derbiju ne pomeni le velikega pobega, postavlja pod vprašaj vse druge kadrovske odločitve vijoličnih Turkov. Ni boljšega, kot sprožiti ogenj v nasprotnikovem taboru. Boštjanu Cesarju, trenerskemu debitantu na velikih derbijih, zmaga lahko krepko olajša »šolanje« v 1. SNL in odpira pot za velike stvari. Poraz? Ne bo mu lahko.

Boštjan Cesar je na mariborski klopi že debitiral v Ljubljani, a v Spodnji Šiški. FOTO: Dejan Javornik

Domžale: Kalcer Radomlje – Mura (Matej Jug, 17.30): Nenavadno, domači trener Darjan Slavic je edini Prekmurec, trener, v 1. SNL. Bil je že v. d. trenerja pri Muri, a ni prepričal takratne selektorje. Zdaj se uveljavlja, in gre mu zelo dobro. Sobočani so v stanju strahu, kaj bo, če bodo tudi Radomljani premočni. Kakšen bo odziv prvega moža Georga Junčaja? Veliki podpornik novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa bi rad s tekmeci pometel vsaj tako prepričljivo, kot je slovenski zet s svojo tekmico.

Jagiellonia s stoodstotnim izkupičkom Olimpijo in Celje do konca jesenskega dela tekmovanja v konferenčni ligi čakajo še tri tekme, med drugim se bosta pomerila tudi z Jagiellonio. Celjani že v naslednjem krogu, ko bodo gostitelji. Toda pozor, poljski nogometni prvak je s stoodstotnim izkupičkom (razlika v golih 7:1) na tretjem mestu razpredelnice. V četrtek je prepričljivo odpihnil tudi norveški Molde. Za zmago s 3:0 sta zadela Angolec Afimico Pululu in Norvežan Kristoffer Normann Hansen (2). Olimpija bo v zadnjem krogu (19. december) v gosteh izzvala Jagiellonio, 28. t. m. pa bo gostila predzadnji, 35. Larne (razlika v golih 2:9). Severnoirsko moštvo je v 3. krogu doma izgubilo proti St. Gallenu z 1:2.

Nova Gorica: Primorje – Celje (Martin Matoša, 20.30): Kakšni se bodo Celjani vrnili v domači ligaški ritem? To je glavno vprašanje za mentalno močno zamajane prvake. Še vedno so najmočnejši, z rekonvalescentom Žanom Karničnikom pa še za 10 ali 20 odstotkov boljši. A trener Albert Riera je v rojaku Sanchezu dobil moža, ki mu je strogo tehnično gledano več kot kos. Njemu ne more »pametovati«, kar Riera dobro ve. Njegov zamajan ego lahko v še večje težave potegne Celjane. Iz njih jih lahko izvleče znova osmoljenec Aljoša Matko. Poškodba Armandasa Kučysa bi lahko bila daljšega roka. Tragičen dvoboj z Betisom je razblinil vse pomisleke o Svitu Sešlarju. Toliko znanja in igralske inteligence premore, da bi lahko med tekmo tudi »pešačil«.