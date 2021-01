Carlsen posebna zgodba

Šokanten poraz

Diagram (27.1.)

Beli na potezi



Jesipenko - Carlsen, Wijk aan Zee 2021. S katerim taktičnim udarom je mladi Rus prišel do velike prednosti in si na ta način tlakoval pot do odmevne zmage nad svetovnim prvakom?



REŠITEV:

1.Scxb5! axb5 2.Sxc6 Lxc6 3.Dc3 0-0 4.Dxc6, ko je črni pred neizogibnimi materialnimi izgubami in se v nadaljevanju ni mogel izogniti porazu.

Na prvem letošnjem superturnirju v Wijk aan Zeeju nas čakajo izjemno razburljivi in nepredvidljivi boji za lovoriko. Po devetih krogih od trinajstih so bili v vodstvu trije šahisti s šestimi točkami, dva sta v zasledovalni skupini zaostajala le za 0,5 točke.Glavna zgodba je vzpon najmlajšega, 17-letnega, ki se je kljub uvodnemu porazu proti svetovnemu prvakuprebil na vodilna mesta in se bo potegoval za prvo zmago na turnirju najvišje ravni. To mu je uspelo zaradi izjemne iznajdljivosti in prodornosti, s katerima je uvodni spodrsljaj izničil s štirimi zmagami. Dve od teh je dosegel s črnimi figurami, od slednjih je bila najbolj impresivna tista proti izkušenemu Indijcu. Do konca ga čakata še oba tekmeca, s katerima si je po devetih krogih delil vodstvo, ameriški branilec lovorikein domačin. Oba sta ob treh zmagah še neporažena; ob odlični teoretski pripravljenosti potrpežljivo izkoriščata priložnosti, ki jima jih ponudijo tekmeci. Predvsem zmaga Caruane proti Francozu, enemu od njegovih največjih tekmecev na prekinjenem kandidatskem turnirju za izzivalca svetovnega prvaka, predstavlja enega od vrhuncev dosedanjega dela turnirja. Nizozemci zmago na domačem turnirju čakajo vse od leta 1985 in legendarnega, ob svojem najboljšem igralcu Giriju imajo v dobrem položaju tudi mladega, ki je bil eden od dveh zasledovalcev vodilne trojice z 0,5 točke zaostanka.Posebna zgodba je Carlsen. Začetna zmaga nad Firouzjo mu ni dala zaleta; zapadel je v niz šestih remijev. Tudi proti precej manj renomiranim tekmecem ni prišel do cele točke, redke priložnosti je precej lahkomiselno zapravil s površno in impulzivno igro. V 8. krogu je doživel še šokanten poraz proti novincu na turnirju, 18-letnemu Rusu, ki se je z belimi figurami odločno spustil v dvoboj s svojim idolom, žrtvoval kmeta za pobudo, kaznoval spregled tekmeca z učinkovitim taktičnim udarom in zanesljivo realiziral prednost. S tem je dosegel največjo zmago doslej in se pridružil boju za vrh. Carlsen je nato sicer ugnal Šveda, a zaostanek cele točke za vodilnimi je verjetno prevelik, da bi še lahko računal na osmo lovoriko na tem prizorišču. Danes je v Wijk aan Zeeju prosti dan, turnir se bo končal v nedeljo.