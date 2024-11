Brez Dončića, Čančarja in Tobeyja, a s talenti: Slovenija lovi zmage v kvalifikacijah

Najboljši slovenski košarkarji so se v ponedeljek popoldne zbrali v Kopru, kjer so začeli novembrsko pot, ki jih prek Portugalske vodi na evropsko prvenstvo. Ne vsi, zaradi razmerja moči v košarkarskem svetu in nekaterih poškodb bo selektor Aleksander Sekulić pogrešal nekatere udarne adute, a ima Slovenija kljub temu dovolj kakovostno zasedbo, da upraviči vlogo favorita in z dvema zmagama nad Portugalsko potrdi nastop na prvenstvu stare celine prihodnje leto.

V dvorani Bonifika je Sekulić pozdravil 15 reprezentantov, a na prvem treningu zaradi napornega ritma tekem in dolgih potovanj na slovensko Obalo vsi še niso sodelovali v polnem obsegu. Zraven ni niti Luke Dončića, Vlatka Čančarja in Žige Samarja, saj liga NBA in evroliga zaradi evropskih kvalifikacij ne prekinjata tekmovalnega sporeda. Zaradi lažje poškodbe tokrat manjka še Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat pa je ravno podpisal pogodbo z Dijonom in ni dobil zelene luči delodajalca, da bi prišel na reprezentančni zbor.

Cilj je jasen

»Zaradi različnih razlogov nismo sestavili najmočnejše reprezentance, ki nam je ta trenutek na voljo, a imamo dovolj širok kader, da si lahko privoščimo manjše spremembe. Cilj je jasen, obe tekmi si želimo končati s pozitivnim izkupičkom,« je Sekulić potrdil, da proti Portugalski ne sme biti presenečenja. Tokrat bo reprezentanca igrala brez naturaliziranega košarkarja, Jordan Morgan je ravno odšel v Korejo, Josh Nebo je poškodovan (in igra za evroligaški Milano), Mike Tobey pa to pot ne bo sodeloval s Slovenijo, a vrat reprezentanci kljub poletni »košarici« ni zaprl. »Mike je potrdil, da bo februarja spet pripravljen biti zraven,« je pojasnil selektor.

Na spisek je uvrstil 15 imen, štirje prihajajo iz Cedevite Olimpije, trije iz Krke in eden iz Ilirije, drugi igrajo v tujini. Prvič bosta v članski izbrani vrsti priložnost dobila Žiga Daneu, ki se v Ljubljani bori za igralni čas, in 18-letni branilec Ilirije Mark Padjen. V načrtovani pomladitvi reprezentance bi lahko priložnost dobil še kdo, a »žal ne moremo vpoklicati vseh. Oba sta me prepričala z načinom igre, to reprezentanca ob nekaterih luknjah potrebuje. V klubu igrata všečno, bomo videli, kako se bo izšlo v reprezentanci,« je o novincih dejal Sekulić. Padjen velja za sodobnega branilca in enega od bolj nadarjenih mladih igralcev v Sloveniji. Ob luknji na branilskih položajih zaradi odsotnosti Samarja in Nikolića bi lahko ob povratniku v izbrano vrsto Maticu Rebcu, ki dobro igra za FMP, dobil več priložnosti.

Španija dobro dene veteranom

Reprezentančni seznam je potrditev dobrega začetka sezone košarkarjev Krke, ki bi lahko ob spretnejši igri v končnici imeli vsaj dve zmagi več v ligi ABA. Reprezentančni dres bodo oblekli Robert Jurković, Miha Cerkvenik in Tibor Mirtić. Breme rezultata pa nosi izkušeno jedro ekipe, Jaka Blažič in Klemen Prepelič v jadranski ligi igrata konstantno dobro, v Španiji sta nov zagon dobila tudi Zoran Dragić in ob odsotnosti Dončića vnovič kapetan Edo Murić. »Starejši igralci lahko reprezentanci veliko dajo tudi v slačilnici in prenesejo izkušnje na mlajše, na teh tekmah, ko je časa za uigravanje zelo malo, bodo njihove izkušnje še pomembnejše,« je zaključil selektor, ki je za krmilom slovenske reprezentance vstopil v peto leto delovanja.

Skozi kvalifikacijsko sito se bo na EP septembra 2025 (gostili ga bodo Limassol, Katovice, Tampere in Riga) uvrstilo 24 od 32 reprezentanc, v skupinah brez gostiteljic, kakršna je tudi slovenska, bo za uvrstitev dovolj že tretje mesto. Po dveh tekmah je naše moštvo neporaženo, na tekmah s Portugalsko bo zmaga osnovni cilj, za mlajše igralce pa priložnost, da dokažejo svojo vrednost in vložijo kandidaturo za mesto v ekipi tudi, ko bodo nazaj vsi najboljši košarkarji.