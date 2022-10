Bravo v Spodnji Šiški lahko pomaga Olimpiji

Bo po Kopru in Olimpiji v 14. krogu 1. SNL padlo še Celje? V Spodnji Šiški so v tej sezoni že stopili na mino vodilni zeleno-beli in njihovi prvi primorski zasledovalci. Jutri bo na atletskem ŽAK gostoval še tretji tekmec z vrha, ki ima s Šiškarji največ prvoligaških povezav. A Bravo ima s Štajerci, vključno s savinjskimi, v tej sezoni tudi negativen izkupiček: trije porazi z 0:1, od tega dva domača.

Dvoboj za višje cilje je pomembnejši za Celjane, ki na igrišču svojega nekdanjega dolgoletnega botra in ustanovitelja ter častnega predsednika Brava Darka Klariča – vajeti počasi prevzema njegov sin, podpredsednik Blaž Klarič – odločajo o nekaj pomembnih stvareh. Prva je zasledovanje zeleno-belih in ohranjanje koraka s Koprčani, druga pa držanje varne razdalje pred Sobočani in Mariborčani.

Bravo ima troslojno organizacijsko shemo, po kateri je vzgajal lastni igralski kader, poskušal oživljati kariere obetavnih nogometašev iz 1. SNL in dajal zatočišče veteranom za zadnje izdihljaje njihove kariere. V zadnjem obdobju pa se je izbrusil za igralce, ki niso bili kos ostri konkurenci v tujini. Prve zastopata Žan Trontelj in Almin Kurtović, v drugi so minulo neposrečeno sezono Tamar Svetlin, Luka Kerin (oba sta prišla iz Celja), Matija Kavčič in trenutno najboljši strelec in igralec moštva Martin Kramarič. Po upokojitvi Andraža Kirma veteranov iz kategorije +35 ni več, tretji pa so mladi reprezentanti. Zadnji novinec in že drugi iz kvote strelcev za Luko Štorom je nekdanji napadalec Aluminija David Flakus Bosilj, ki v Italiji ni šel skozi zahtevno selekcijsko sito. Šiškarji so ne glede na preblisk proti Olimpiji neučinkoviti.

Ukrajinec zadetek v polno

Celjani po dveh sezonah od naslova prvaka tokrat kažejo nekaj šampionskega. Zasluge gredo poleg na novo selekcionirani postavi športnega direktorja Genadija Golubina predvsem ukrajinskemu trenerju Romanu Pilipčuku. Njegov prihod je pomenil veliko tveganje, a za zdaj svoje poslanstvo opravlja odlično. Drugi veliki zadetek v polno pa je domači veteran Denis Popović. Nekdanji slovenski reprezentant je v zvezno vrsto dodal odgovornost in izkušnje. Toda celjske tekme za vrh ali za hudo bitko za Evropo šele prihajajo: jutrišnja prva je ena od njih in je brez kaznovanega prvega strelca Charlesa Ikwuemesija tudi v službi štajerskega derbija naslednji teden. Čez tri tedne gostujejo še Koprčani.

Zeleno-beli v Novi Gorici Pari 14. kroga, danes: Bravo – Celje (15), Maribor – Domžale (20.15, brez gledalcev); nedelja: CB24 Tabor – Mura (15), Gorica – Olimpija (17.30); ponedeljek: Kalcer Radomlje – Koper (17.30).