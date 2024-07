Bravo in Maribor morata zabiti gol

Potem ko so svoje z odliko opravili nogometaši Celja, bosta poskušala danes napredovati v naslednje kolo Uefinih tekmovanj tudi Maribor in Bravo. Tako Štajerci kot Ljubljančani so si v prvih tekmah priigrali gol zaostanka, toda oboji verjamejo v uspešen večer. Bravo bo ob 19.30 gostoval v Walesu, Maribor pa ob 20.15 v Ljudskem vrtu z Bolgari.

Tekmec vijoličastih bo bolgarski pokalni prvak Botev Plovdiv, po videnem na prvi tekmi na Balkanu (2:1 za gostitelje) lahko Štajerci verjamejo v zasuk in preboj v 2. kolo kvalifikacij za evropsko ligo. Toda treba bo zmagati pred svojimi navijači, česar se zaveda tudi trener Ante Šimundža: »Gotovo bo energija tokrat na naši strani, vemo, kaj za nas pomenijo navijači.«

350.000 evrov bi si zagotovila Maribor in Bravo v primeru uspešnega večera.

Evropske možnosti Mariborčanov so že trasirane: v primeru uspešnega konca večera z Bolgari bodo Štajerci v 2. kolu kvalifikacij za EL igrali z grškim Panathinaikosom (25. julij in 1. avgust), prva tekma bi bila v Atenah. Če bodo Bolgari premočni, jih čaka na ista datuma nastop v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo z romunskim klubom Universitatea Craiova, prva tekma bi bila v Mariboru.

Konferenčna liga so sanje kluba iz Spodnje Šiške. Za to bo treba drevi najprej preskočiti valižanski klub Connah's Quay Nomads, ki je zmagal v Šiški z izidom 1:0. »Dobili bomo še eno priložnost na Otoku, ki jo želimo izkoristiti za zmago in preboj v 2. kolo,« je napovedal trener Brava Aleš Arnol. Če bi preskočili Valižane, bi jih v 2. kolu kvalifikacij čakal dvoboj z mostarskim klubom Zrinjski, prva tekma bi bila v BiH. V primeru današnjega neuspeha na Otoku bi Bravo že končal evropsko sezono. Jasno je le, da bosta morala danes tako Bravo kot Maribor zabiti najmanj en gol.