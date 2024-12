Božični šok za domače navijače, Dončić se je spet poškodoval (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića so na božični dan v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu izgubili proti Minnesoti Timberwolves z 99:105. Slovenski as je za Dallas odigral dobrih 16 minut in dosegel 14 točk, preden je moral parket zapustiti zaradi poškodbe.

Zasedbi iz Teksasa, ki je pred tem slavila kar 14. na zadnjih 17 tekmah, tako ni uspelo nanizati treh zmag v nizu. Dallas je zdaj pri razmerju zmag in porazov 19-11 in je ostal na četrtem mestu v zahodni konferenci. Tekmec iz Minnesote je na drugi strani prekinil niz treh zaporednih porazov. Timberwolves so dosegli 15. zmago (15-14) in so trenutno deveti na zahodu.

Najboljši slovenski košarkar, ki se je na prejšnji tekmi proti Portlandu po dveh izpuščenih tekmah zaradi poškodbe pete vrnil na parket, je današnji dvoboj dobro in živahno začel ter v izenačeni uvodni četrtini zadel tri izmed petih metov za tri točke. Toda v drugi je napad gostov tekel precej bolj tekoče kot domačim košarkarjem, tako da je Minnesota do glavnega odmora pobegnila na 17 točk prednosti.

Nategnil si je levo mečno mišico in se do konca ni več vrnil na parket

Za še več skrbi med domačimi navijači pa je poskrbel Dončić, ki je znova staknil poškodbo. Po enem izmed napadov je Dončić odšepal proti slačilnici. Kot je nato na družbenem omrežju X zapisal njegov klub, si je 25-letnik nategnil levo mečno mišico in se do konca ni več vrnil na parket.

Ob odsotnosti prvega zvezdnika teksaške ekipe je Minnesota po odmoru prednost hitro višala. V zadnji četrtini pa se je Dallas na krilih Kyrieja Irvinga in slabši igri gostov uspel približati na zgolj šest točk zaostanka tri minute in pol pred koncem tekme. Dallas je nato prišel tudi le na dve točki zaostanka, potem ko je Klay Thompson zadel trojko, ta je sicer danes po številu zadetih trojk na petem mestu večne lestvice lige prehitel Reggieja Millerja, a je domačim košarkarjem za popoln preobrat zmanjkalo moči.

Irving je na koncu dosegel 39 točk, Dončić pa je bil s 14 točkami vseeno drugi najboljši strelec Dallasa. Dončić je sicer v statistiko vpisal še pet skokov, dve podaji in eno ukradeno žogo. Pri Minnesoti je 26 točk vpisal Anthony Edwards, 23 jih je dodal Julius Randle, 14 pa Rudy Gobert.

V soboto jih čakajo Sunsi

Mavericks bodo naslednjo tekmo odigrali v soboto ob 3. uri zjutraj po slovenskem času proti Phoenix Suns.