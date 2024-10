Benjamin Šeško z enim očesom na stadionu Barcelone

Dvoboji Barcelone in Bayerna so bili v zadnjih letih prava poslastica, tudi tokrat bo šlo na nož v tekmi težkokategornikov, ki sta si v tej sezoni lige prvakov že privoščila spodrsljaj. Katalonci pričakujejo Bavarce z mlado generacijo in znova zdravim zvezdnikom Laminom Yamalom, a tudi z nekdanjima ljubljencema občinstva na Allianz Areni – Robertom Lewandowskim in trenerjem Hansijem Flickom. Zanimivo bo v Leipzigu, pri Benjaminu Šešku bo gostoval vodilni angleški klub Liverpool. Nov izziv za Jana OblakaŠe ena tekma današnjega večera bo pod drobnogledom slovenskih navijačev. V Madridu se bosta...