Beni Šeško je kralj strelcev

Oktobrski finiš lige narodov bi bil težko bolj eksploziven, strelci so v torkovem večeru dosegli kar 26 zadetkov, največ v razburljivem derbiju Poljske in Hrvaške, kjer so bile obrambe povsem na stranskem tiru (3:3). S štirimi zadetki na prav toliko tekmah si štirje nogometaši delijo vrh lestvice strelcev, tudi Benjamin Šeško, ki bo novembra glavni adut Slovenije ne le pri morebitnem preboju v elitni razred lige narodov, temveč tudi v lovu na drugi boben pred žrebom kvalifikacijskih skupin za SP 2026.

Na vrhu lestvice strelcev v ligi narodov po štirih tekmah najdemo Šeška. Slovenski biser v konici napada je pri štirih golih in je eden od treh nogometašev, ki so v ligi narodov dosegli hat-trick, prva »špica« zasedbe Matjaža Keka je bila neustavljiva na tekmi s Kazahstanom. Šeško je na štirih tekmah sprožil 10 strelov v okvir vrat in zaostaja le za nevarnim napadalcem Sportinga s švedskim potnim listom Victorjem Gyökeresem, ki je iz enajstih strelov dosegel štiri gole in jim dodal še štiri asistence. Prav Švedska je po štirih tekmah s 102 streli (38 proti vratom) z naskokom najbolj napadalna reprezentanca.

Slovenija še ima možnosti

Slovenija je v statističnem prerezu pri vrhu le po številu osvojenih žog (167, 2.), a v skupini B3 ostaja povsem v igri za prvo mesto. Odločal bo zahteven novembrski termin z razprodano tekmo proti Norveški v Stožicah (14. 11.) in tri dni kasneje na Dunaju, kjer se bo odločalo o preboju v elitni razred tekmovanja.

Še bolj pomembni bosta zadnji tekmi za uvrstitev Slovenije na lestvici Fife, kjer trenutno zaseda 51. mesto, oktobra je pridobila šest točk in napredovala za mesto. Na podlagi lestvice bodo določili bobne za žreb kvalifikacijskih skupin za preboj na svetovno prvenstvo 2026. Med evropskimi reprezentancami je Slovenija trenutno na 25. mestu in je na zgornjem robu tretjega kvalifikacijskega bobna. Slovenija še ima možnosti za napredovanje, dve novembrski zmagi prinašata preboj v višji boben, teoretične možnosti bi ohranila tudi ob zmagi nad Norveško in remiju z Avstrijo, a ob tem Norvežani ne bi smeli premagati Kazahstana.