Azija je daleč, v mislih le vikingi

V vrhunskem nogometu ne poznajo počitka. Dan po ligaški nedelji, morda najzanimivejši in najbolj dramatični v tej klubski sezoni, so se zbrali na Gorenjskem najboljši slovenski nogometaši, na katere bo računal selektor Matjaž Kek v oktobrskih tekmah Uefine lige narodov. V skupini B3 je še vse odprto, toda po koncu tega tedna zanesljivo ne bo več tako – Slovenija bo igrala izjemno pomembna in obenem zahtevna derbija v Oslu (četrtek) in Almatiju (nedelja).

Danes bo na Brdu pri Kranju posebej slovesno, predsednik NZS Radenko Mijatović bo podaljšal tudi eno od pomembnih pogodb s pokroviteljem zveze, Matjaž Kek je ujel delovno temperaturo že včeraj. Drugega mu ni preostalo, oktobrski termin Uefe bo neugoden, kot sta lahko neugodni dve odročni gostovanji Slovenije. Keku tako preostaneta le dva prava treninga – današnji popoldanski in jutrišnji dopoldanski, po kosilu bo namreč odpravo že odpeljal proti Oslu, kjer se bo Slovenija v četrtek zvečer (20.45) pomerila z Norveško na njej dobro znanem stadionu Ullevaal.

Selektor Matjaž Kek se je v zadnjih tednih soočal z več odpovedmi reprezentantov zaradi različnih poškodb. FOTO: Leon Vidic

28 tisoč navijačev sprejme stadion v Oslu, 23.800 stadion v Almatiju.

Tudi potovanje iz Osla proti Almatiju, ki leži tik ob meji s Kirgizijo, bo posebna epizoda, saj sta razumljivo zaprta tako ruski kot ukrajinski zračni prostor. Do nedeljske (15) druge oktobrske tekme s Kazahstanom je resda še daleč: če odmislimo Kekovega »oglednika«, ki bo v četrtek zvečer spremljal tekmo med Avstrijo in Kazahstanom na stadionu Salzburga, vsi ostali razmišljajo le o spopadu z vikingi. Tako je bilo tudi na včerajšnjem prvem skupnem treningu izbrane vrste v nacionalnem vadbenem središču na Brdu.

»Smo profesionalci, morebiten drugačen ritem tedna nas ne bo vrgel iz tira. Obe gostovanji bosta zahtevni, toda naše misli zaseda le Oslo. Tudi nogometna zveza bo storila vse, da nam bo čim lažje, zato se moramo optimalno pripraviti za dve tekmi, ki nam lahko veliko prineseta. Tudi v četrtek bomo krenili po tri točke, četudi bo vloga favorita pripadla Norveški,« je prepričan bočni branilec Jure Balkovec, ki je septembra napolnil 30 let in sodi med najbolj izkušene reprezentante, četudi ima v kartoteki le 37 tekem za Slovenijo. Gotovo pa je v štirih letih igranja v Turčiji doživel marsikaj, »Balkija« bo težko presenetiti tudi v tem tednu.

Do konca osem tekem Liga narodov, skupina B3, četrtek: Avstrija – Kazahstan, Norveška – Slovenija (obe 20.45); nedelja: Kazahstan – Slovenija (15), Avstrija – Norveška (20.45); 14. november: Kazahstan – Avstrija, Slovenija – Norveška; 17. november: Avstrija – Slovenija, Norveška – Kazahstan (vse 20.45).

V boj tudi Sandro Jovanović

Seznam reprezentantov za tekmi z Norveško in Kazahstanom je dobil včeraj novo ime. Selektor Matjaž Kek je poklical zveznega igralca Kopra Sandra Jovanovića. Velenjčan je bil prvič vpoklican v slovensko izbrano vrsto. Vpoklic je resda dočakal že januarja, ko so reprezentanco sestavljali večinoma igralci iz 1. SNL, vendar je takrat pot v ZDA zaradi bolezni izpustil. Slovenija, vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Igor Vekić (Vejle); branilci: Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Erik Janža (Gornik Zabrze), Petar Stojanović (Salernitana), Vanja Drkušić (Crvena zvezda), David Zec (Celje), Sven Šoštarič Karič (Nižnij Novgorod); zvezni igralci: Josip Iličić, Jan Repas (oba Maribor), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Jasmin Kurtić (Südtirol), Tomi Horvat (Sturm), Jan Mlakar (Pisa), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Dejan Petrović (Rijeka); napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leipzig), Žan Vipotnik (Swansea), Žan Celar (QPR), Blaž Kramer (Konyaspor).