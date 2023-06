Atletinja Mišmaš Zrimšek srebrna na evropskih igrah na Poljskem

Atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je bila srebrna na evropskih igrah na Poljskem. Na atletskem stadionu pri Krakovu je 22. junija na 3000 m ovire tekla 9:23,41 in zmagala v drugi ligi, prehitela jo je le evropska prvakinja, Albanka Luiza Gega, z rekordom ekipnih evropskih prvenstev (9:17,31).

Slednja je tekla v drugi ligi na isti dan kot Mišmaš Zrimšek, v današnjem nastopu zadnjega dne prve lige pa slovenske rekorderke ni prehitela nobena atletinja.

Možnosti za odličja

Druga liga je tekmovala med 20 in 22. junijem, v njej je Slovenija za pol točke zgrešila napredovanje v prvo ligo. Potem je moralo nekaj slovenskih predstavnikov, ki so osvojili prva tri mesta, počakati na razplet tekem v prvi ligi. Tekmovanja ta čas najmočnejših 16 reprezentanc stare celine so potekala od 23. junija do danes.

Možnosti za odličja je imela še slovenska mešana štafeta 4 x 400 m, v kateri so bili Lovro Mesec Košir, Agata Zupin, Rok Ferlan in Anita Horvat, ki je zmagala s slovenskim rekordom 3:14,72.

V prvi ligi so bili v zadnji disciplini ekipnega EP najboljši gostitelji Poljaki (3:12,87), od Slovenije pa so bile hitrejše še Francija z državnim rekordom (3:13,36), Italija (3:13,56), Nemčija (3:14,00), Portugalska (3:14,06) in Velika Britanija (3:14,27). Slovenska četverica je dosegla tako sedmi čas.

Podelitev v atletiki ni bilo, kolajne bodo prejemniki odličij prejeli naknadno.