Angleški zvezdnik na nocojšnjem spektaklu nordijske nočne more ne bo podcenjeval

Nekdanji boksarski svetovni prvak težke kategorije Anthony Joshua se je trdno odločen vrniti na prestol. Če želi ohraniti upanje na nov dvoboj za katerega od šampionskih pasov, pa si nocoj nikakor ne sme privoščiti spodrsljaja proti finskemu izzivalcu Robertu Heleniusu, ki je kot rezervist zadnji hip vskočil namesto z dopinškim sumom očrnjenega Dilliana Whyta.

»Takšni tekmeci, ki jih tik pred zdajci dobiš namesto predvidenih, še zdaleč niso idealni. Helenius je naslednja velika skala, ki me ovira na poti proti vrhu gore. Ne bo je lahko premakniti,« je Joshua (25 zmag, 22 s k. o., 3 porazi) napovedal današnji glavni obračun na spektaklu v londonski areni O2, na kateri se bo – mimogrede – predstavil tudi hrvaški težkokategornik Filip Hrgović, ki se bo udaril s prav tako še neporaženim Avstralcem Demseyjem McKeanom.

Finskega veterana, ki ima v svoji profesionalni statistiki 32 zmag (21 s k. o.) in štiri poraze, »AJ« pozna zelo dobro. Navsezadnje se je s Heleniusovo pomočjo leta 2017 pripravljal na spopad z ukrajinskim šampionom Vladimirjem Kličkom, proti kateremu je slavil najodmevnejšo zmago na dosedanji športni poti.

Nared za težko borbo

»Bilo bi neumno, če bi podcenjeval Roberta, ki bo zagotovo naredil vse za uspeh. V London je prišel po zmago,« je 33-letni Anglež povedal o svojem šest let starejšem nasprotniku, ki se ga je prijel vzdevek »Nordijska nočna mora«. Čeprav na Heleniusa nikakor ne gleda zviška, verjame, da mu finski težkokategornik ne bo povzročil kakšne more. »Osredotočiti se moram nase in tekmecu vsiliti svoj slog boksa, moj edini cilj pa je zmaga, kakršnakoli že,« je še pribil Joshua, ki je s 198 centimetri za dva cm nižji od Heleniusa.

Čeprav finskemu orjaku ne pripisujejo prav veliko možnosti za presenečenje, sam verjame, da lahko pripravi senzacijo. »Pripravljen sem za težko borbo. Če ne bi bil nared, me sploh ne bi bilo tu. To bo veličasten obračun,« je poudaril izkušeni boksar iz Mariehamna na otoku Åland, ki je minulo soboto v Savonlinni v tretji rundi nokavtiral rojaka Miko Mielonena.

»Z mislimi sem bil že pri družinskem oddihu, ko so me poklicali in ponudili dvoboj z Joshuo. To je bilo pičlih pet minut po zadnji zmagi. Ko se ti enkrat ponudi takšna priložnost, je nikakor ne smeš izpustiti iz rok,« je še razkril nekdanji profesionalni evropski prvak in amaterski podprvak stare celine v kraljevski kategoriji.