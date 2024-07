Alcaraz po dvoboju z Đokovićem osvojil veliki Wimbledon

Španec Carlos Alcaraz je drugič zaporedoma osvojil teniški turnir v Wimbledonu. Tako kot lani je bil v finalu boljši od Srba Novaka Đokovića s 6:2, 6:2 in 7:6.

Za enaindvajsetletnega Alcaraza je to četrti naslov na turnirjih grand slam. Slavil je tudi letos v Rolandu Garrosu in 2022 v New Yorku.

Šestnajst let starejši Đoković ostaja pri 24 naslovih s turnirjev za grand slam in je še brez turnirske zmage v 2024. S sedmimi naslovi v Wimbledonu za enega zaostaja za rekorderjem, Švicarjem Rogerjem Federerjem.

Alcaraz ima fantastično statistiko v finalih na največjih turnirjih, se pravi grand slamih in mastersih. Od desetih finalov je izgubil le enega; lani masters v Cincinnatiju prav proti Đokoviću. Za slednjega je bil deseti finale v Wimbledonu in sedemintrideseti na grand slamih (24-13).

Tokratni finale na osrednjem igrišču All England Cluba v Wimbledonu je Španec dobil precej lažje kot lanskega, ki je trajal pet nizov ter štiri ure in 42 minut. Danes je bilo vsega konec po dveh urah in pol igre.