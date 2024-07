Albert Riera odpustil Damirja Krznarja

Prvi mož celjskega nogometnega kluba Valerij Kolotilo je povlekel sila pomenljivo ter tvegano potezo. Dva dni pred povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave se je sporazumno razšel s šampionskim trenerjem Damirjem Krznarjem in njegovimi pomočniki, namesto njega pa vrnil Alberta Riero. Slednji je ostal brez kluba po denarnem brodolomu ter stečaju Bordeauxa. Riera bo že danes v Bratislavi opravil prvi trening.

31 TEKEM, 20 zmag, 6 neodločenih izidov in 5 porazov je bilanca Damirja Krznarja na celjski klopi.

Celjski obrat je izzval prav nekoč eden od velikih francoskih klubov, kamor je lanskega oktobra Riera odšel prav iz Celja. Takrat so Celjani malce tudi zaslužili, saj je Bordeaux plačal del odškodnine. Ni je plačal v celoti (ta naj bi bila 600.000 evrov), zato so Celjani izrabili priložnost in ga po lažji poti vrnili v Celje, kjer je Riera v pičlih treh mesecih, kot prej pri Olimpiji, storil tekmovalni čudež.

Albert Riera je še drugič postal trener Celja. FOTO: instagram

Kljub vsemu uspešno leto

Krznarjevo slabo leto v vlogi trenerja – bilanca iz 31 tekem je 20 zmag, šest neodločenih izidov in pet porazov – je bilo kljub vsemu uspešno, res pa je, da sicer uglajeni in kultivirani 52-letni Hrvat ni dajal vtisa, da ima vse vajeti pod nadzorom. Obenem ni bil govorniško prepričljiv. Bil je tudi zelo nespretnem v samem oglaševanju, v čemer poleg nogometnih prvin blesti 42-letni Majorčan. Ta se je prav v Sloveniji, najprej z Olimpijo, potem pa s Celjem, uveljavil kot trener bridkega jezika, ki čez noč vse obrne na glavo in na bolje. Tudi Krznarju je prepustil imenitno popotnico, Celjani so bili ob njegovem slovesu prepričljivo prvi in napolnjeni s samozavestjo.