Zupančič razkril, zakaj ne bo več vodil slovenskih skakalk

Zoran Zupančič je včeraj razkril, zakaj se je po šestih bolj ali manj uspešnih letih odločil posloviti s položaja selektorja slovenske ženske reprezentance v smučarski skokih. »Čeprav ni bilo vedno preprosto, je bila naša zgodba zelo uspešna. Osvojili smo vse, kar se v skokih osvojiti da,« je uvodoma poudaril Zupančič. Razlogov za to, da se je odločil končati svoje delo glavnega trenerja (nasledil ga bo Jurij Tepeš), je bilo več.

»Šport je zelo lep, a hkrati tudi izjemno naporen. Ob največjih uspehih je bilo na eni strani velikansko veselje, na drugi pa so bila prisotna tudi razočaranja. Trudil sem se držati rep pri glavi, a zaradi vseh napetosti so se pojavile določene zdravstvene težave, za katere se dolgo nisem menil, kakor za marsikaj drugega ne. Ko se je v meni prižgala rumena lučka, sem sklenil končati to zgodbo,« je pojasnil 48-letni Žirovec.

Čeprav ni nikogar izpostavil, je bilo iz njegovih besed vendarle mogoče razbrati, da kemija znotraj ekipe ni bila najboljša. »Glede na to, kako so se pri nas odvijale stvari, sem pričakoval, da bomo stopili korak naprej in da se bo ekipa bolj povezala. A tega nisem občutil,« je priznal in dodal, da so velikokrat zelo dobro delovali poleti, pozimi pa so se pojavili pritiski in z njimi določena nestrpnost, ki se je praviloma stopnjevala.

»O tem smo se sicer pogovarjali, a gre za tekmovalke z izrazitim egom. Morda sem letos kot trener preveč izpostavljal boj za rumeno majico in mogoče je bil tudi to povod za to, da so nekatera dekleta počela stvari po svoje,« je pribil zdaj že nekdanji slovenski selektor, ki se še ni odločil, kje bo nadaljeval svoje delo. V tem trenutku je približno enako možnosti za to, da se bo preselil v tujino ali v kranjski DPNC.