Zorman malo spreminjal in se lepo vedel

Zmagovalnega konja se ne menja, se je starega reka držal Uroš Zorman, ko je predstavil reprezentanco, s katero bo Slovenija nadaljevala kvalifikacije za evropsko prvenstvo v rokometu. Slovenci sicer niso ravno blesteli na januarskem SP, so bili pa dovolj dobri, da jim selektor zaupa. Krakov so zapustili zmagovito po tekmi s Črno goro in prav ta bo nasprotnica tudi v drugem ciklu kvalifikacij za euro v Nemčiji.

Če je Zorman ob objavi seznama za mundial na Poljskem in Švedskem presenetil, ko ni vzel s seboj igralcev, kot so Gašper Marguč, Miha Zarabec, Staš Skube in Darko Cingesar – Klemen Ferlin je moštvo zapustil tik pred zdajci, kasneje se je pridružil Matej Gaber –, je tokratni seznam v slogu nekdanjega selektorja in zdaj svetovalca Borisa Deniča, po katerem je v reprezentanco težko priti, še težje iz nje izpasti. Kar 18 od 21 igralcev, ki jih je povabil na kratke priprave, je nastopilo na SP. Dva sta povratnika po poškodbah: Nik Henigman in vratar Urh Kastelic, zraven je še krožni napadalec Jernej Drobež iz Gorenja.

Nasveti reprezentančnega direktorja Vida Kavtičnika in koordinatorja Jureta Natka so zalegli in Zorman se pri predstavitvi imen ni zapletel kot pred odhodom v Katovice, ko njegov humor ni naletel na odobravanje. »So mi rekli, da se moram lepo obnašati, da ne bo spet kaj narobe,« se je namuznil nasmejani Zorman, ki se je z Margučem in Zarabcem dogovoril, da bosta pomagala, »ko/če ju bo potreboval«, vse bolj pa se zdi, da je Ferlin zaradi osebnih težav blizu reprezentančne upokojitve.

Slovenija je v prvem ciklu premagala BiH in Kosovo, če bo boljša tudi od Črne gore, s katero se bo v Podgorici srečala 9. marca, v Kopru pa tri dni kasneje, bo osvojila prvo mesto v skupini, to pa prinaša status drugega nosilca v žrebu skupin za EP 2024. To je tudi cilj Zormana, ki je na svojem prvem velikem tekmovanju dobil veliko spoznanj.

Predvsem o rezervah za naprej: »Te so predvsem v uigranosti, ob porazih proti Franciji in Španiji smo storili po 15 tehničnih napak, ki so nas pokopale. Ne smemo si več privoščiti 5 do 8 črnih minut v 'kosu'. Potrebujemo tudi strele od daleč in zato je dobro, da je Borut Mačkovšek zdaj čil in zdrav, ob njem pa bo spet Henigman, ki nam bo dal dodatno širino,« je razmišljal Zorman.

Vlah? Dobra odločitev

»Nadaljevali bomo, kjer smo končali na Poljskem, in želeli narediti še en korak naprej. Črno goro poznamo, gotovo bo v boljšem stanju, kot je bila v Krakovu, še posebej v polni Morači. Tudi Bonifika bo pokala po šivih in to bosta lepa rokometna praznika,« se izziva veseli selektor, ki se je dotaknil svežih novic o prestopu Aleksa Vlaha v Aalborg in podaljšanju pogodbe Domna Makuca v Barceloni.

»Vlah je sprejel dobro odločitev, danska liga je močna, tam bo dobil še dimenzijo več. Računam, da bo začel metati tudi z devetih metrov. Makuc? Upam, da bo dobil večjo vlogo v Barceloni, saj bo le tako lahko postal vodja reprezentance. Mlad je še, a moral se bo manj igrati in več tekmovati.«