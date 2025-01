Zlati orel zamejcu, Slovenci razočarali

Novoletna turneja v smučarskih skokih, že 73. po vrsti, se je iztekla z novim trojnim avstrijskim slavjem in slovenskim razočaranjem. Naša najvišje uvrščena reprezentanta sta bila tudi za konec Anže Lanišek in Domen Prevc, ki sta pristala na 18. oziroma 19. mestu, do prgišča točk se je dokopal tudi Timi Zajc (26.).

V seštevku tekmovanja štirih skakalnic je bil najboljši Slovenec na 10. mestu Lanišek, kar je bilo seveda manj, kot si je obetal tudi glavni trener naše vrste Robert Hrgota. To je dal selektor jasno vedeti tudi v pogovoru po tekmi v Bischofshofnu.

Kako komentirate nastope svojih varovancev na skakalnici Paula Außerleitnerja?

»Morda smo si želeli preveč. Potem ko nam je šlo iz tekme v tekmo bolje, smo si želeli popraviti skupni vtis. Verjeli smo, da lahko postavimo piko na i, toda očitno smo malo pregoreli in se nam ni izšlo.«

Kako zelo ste razočarani?

»Seveda ne moremo biti zadovoljni. To je bila turneja, na kateri se nam številni dejavniki niso pokrili. Za nameček smo delali napake, ki te v takšni konkurenci drago stanejo. Na žalost je bilo spodrsljajev preveč. A tudi v tem športu so vzponi in padci.«

Iz bitke za zlatega orla ste vnovič izpadli že na prvi tekmi v Oberstdorfu. Zakaj velika naprava pod Senčno goro ostaja za vas uganka?

»Tamkajšnja skakalnica je zelo specifična. Če na njej ne odrineš brezkompromisno, te zaradi nizke krivulje leta ne bo odneslo proti dnu doskočišča. Brez daljav pri točki HS, ki označuje velikost naprave, pa ne moreš računati na vidnejši dosežek. Opazil sem, da skušajo tekmovalci v Oberstdorfu – ne le naši – pogosto izsiljevati dolge skoke, kar se ti hitro maščuje.«

Trojna avstrijska zmaga Rezultati tekme v Bischofshofnu: 1. Tschofenig 308,6 (136, 140.5), 2. Hörl 306,5 (140.5, 143), 3. Kraft (vsi Avs) 303,2 (136, 137.5) ... 18. Lanišek 275,1 (128, 128.5), 19. D. Prevc 274,2 (138.5, 133), 26. Zajc 266,5 (136.5, 127), 39. Jelar 123,6 (123.5), 45. Kos (vsi Slo) 117,1 (122).

Po spektakularnem razpletu je zlatega orla osvojil zamejec Daniel Tschofenig. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Kaj boste naredili, da se vam start na novoletni turneji ne bo zalomil tudi v naslednji sezoni?

»Vse skupaj smo že proučili in imam določeno zamisel, kako se bomo poskušali v prihodnje lotiti Oberstdorfa, kjer se mi – odkar sem jaz glavni trener – res še nismo veselili stopničk. A ne gre niti pozabiti, da jim je bil predvsem Lovro Kos s 4. in 6. mestom dvakrat že zelo blizu. Očitno nam še nekaj manjka, vendar ne v tehničnem smislu. Tudi naša pripravljenost ni slaba, daleč od tega! Navsezadnje je bil Anže Lanišek že dva dni pozneje četrti, pri čemer se je boril za drugo mesto.«

Po tekmi v Ga-Pa ste se čudili vetrni izravnavi, rekoč, da bi si v resnici Lanišek zaslužil stopničke?

»Ker je veter tam tako hitro spreminjal smer in moč pihanja, odvzete oziroma prejete točke niso odražale dejanskega stanja v zraku. A na takšnih preizkušnjah se takšne stvari pogosto dogajajo.«

Kakšno je bilo po Oberstdorfu vzdušje v ekipi, ste morali kaj miriti fante?

»Bili so jezni, kar je razumljivo, saj po takšni tekmi ne moreš biti zadovoljen. Toda zlasti Anže se je hitro umiril in že v Ga-Pa naredil preskok.«

Kaj se dogaja s Timijem Zajcem? Na trenutke se je zdelo, da ga je začelo že vse skupaj minevati.

»Ne, prav nasprotno. Zelo se trudi in želi, da bi se približal najboljšim, ki jim je bil na posameznih tekmah že zelo blizu. Na žalost se mu je potem v Oberstdorfu in Ga-Pa malo podrlo, verjetno je tudi malo pregorel v (pre)veliki želji. A me zanj ne skrbi, slej ko prej bo spet nazaj.«

Tschofenig z zmago do orla Končni vrstni red 73. novoletne turneje: 1. Tschofenig 1194,4, 2. Hörl 1193,0, 3. Kraft (vsi Avs) 1190,3 ... 10. Lanišek 1099,0, 21. D. Prevc 901,2, 25. Zajc 878,4, 35. Kos 557,7, 36. Jelar (vsi Slo) 553,6.

Anže Lanišek je bil kot deseti najboljši Slovenec v seštevku 73. novoletne turneje. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

V minulih dneh je bilo znova veliko govora o opremi.

»Tako bo vsako leto, temu se ne bomo izognili.«

Kakšno je vaše mnenje glede »trikov«, ki naj bi se jih posluževali Avstrijci?

»Zagotovo imajo vrhunsko opremo, o tem ni nobenega dvoma, vendar tudi mi – dokazano – nimamo slabe, če smo lahko dosegali četrta, peta mesta. Drži pa, da so Avstrijci moštveno izjemno močni, zaradi česar se vprašaš, ali so resnično tako dobri, kot kažejo rezultati.«

Pred vami je zdaj krajši premor, ki vam bo prišel prav, kajne?

»Zagotovo. Pomembno bo, da se umirimo. Videli smo, da smo lahko takrat, ko fantje prikažejo svoje najboljše skoke, povsem zraven. V prihodnjih dneh si bomo skušali povrniti samozaupanje, mehkobo in lahkotnost skakanja ter odpraviti nihanja. Sezona je še dolga in pred nami je še nekaj vrhuncev. Kljub vsemu verjamem v naše sposobnosti.«

Kaj si obetate od nadaljevanja sezone?

»Želim si predvsem, da bi Anže Lanišek in Domen Prevc nadaljevala v slogu tekem iz Ga-Pa in Innsbrucka, da bi se Timi Zajc in Lovro Kos vrnila na položaje, na katerih sta že bila, in da bi Žiga Jelar, ki mu je v Innsbrucku račune prekrižala tudi bolezen, začel redno osvajati točke. Ko imaš enkrat tri tekmovalce, ki so se sposobni prebiti med najboljšo petnajsterico, je vse skupaj veliko lažje. Boriti se moramo naprej, drugega nam ne preostane.«