Živijo od vzgoje in prodaje igralcev

Domžalčani so vozovnico za Evropo v minulem prvenstvu ujeli v »zadnji minuti«, s čimer so prekosili načrte in si pripravili lepo izhodišče za novo sezono, v kateri športni direktor Senijad Ibričić in trener Simon Rožman načrtujeta podoben podvig. Pred prejšnjo sezono igralsko upokojeni Bošnjak z optimizmom pogleduje proti startu in sezoni, ki jo bodo Domžalčani odprli na domačem igrišču v četrtek, 13. t. m., s prvo tekmo 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti malteškem Balzanu.

Trener Rožman skrbi za igralno podobo na igrišču, Ibričić pa za »neposredne izvajalce«. Toda ta trenutek v ospredju niso le priprave moštva, temveč tudi prestopne dejavnosti, v katerih so bili Domžalčani v preteklosti vselej uspešni. »Ve se, od česa živijo Domžale. Od vzgoje in prodaje igralcev. Trenutno je aktivna le rubrika prihodi, toda prepričan sem, da bomo na koncu poletja ostali brez enega ali dveh najbolj prodajno zanimivih igralcev. Vse gre po načrtih, želeli in upali smo, da bi na začetku sezone bili kompletni in jo začeli z najboljšim moštvom,« je aktualno stanje prvega moštva predstavil »glavni selektor«, ki ne skriva navdušenja nad tem, kako se je izšla minula sezona.

»S Simonom, ki je zame najboljši trener za mlade igralce in za razvojna moštva, kot so Domžale, nisva vedela, kako uspešni bomo. Upala sva na najboljše. Ko začneš delati, hočeš biti čim bolj uspešen. A najprej sta bila v ospredju stabilizacija pomlajenega moštva in oblikovanje prodajnega moštva. Vse cilje smo z najmlajšo zasedbo uresničili. Za trenerja in igralce je bilo četrto mesto in uvrstitev v Evropo res velik uspeh,« je Senijad Ibričić šel skozi svojo prvo sezono v novi vlogi in dodal: »Popolnoma enako bo v tej sezoni. Nič se ne bo spremenilo.«

Koroški biser

»Takoj bi sprejel, da se ponovi minula sezona,« je s trdnih tal priznal Ibričić, ki je ponosno povedal, da so Domžale tudi na območju nekdanje skupne države znane in spoštovane zaradi odličnega dela v mlajših kategorijah. »Vsi vedo, za kakšen klub gre in kaj delamo,« je povedal in razkril, zakaj bo Domžalčane v novi sezoni kazalo še bolj podrobno spremljati.

»Zato, ker imamo odlične mlade igralce. In med njimi je Luka Topalović po mojem prepričanju eden od največjih talentov v Sloveniji in na Balkanu. Še mladinec je, a zdaj ima že polnopravni članski status in je eden najboljših. Tudi zato, ker bomo igrali napadalen, zanimiv in razvojen nogomet. Želim, da nas radi gledajo prav zaradi tega, kako igramo in s kom.«

Komaj 17-letni Korošec s Prevalj pooseblja domžalsko razvojno politiko, od katere ne bodo odstopali niti za ped. »Smo klub, ki mladim nadarjenim igralcem ponuja priložnost za uveljavitev in napredovanje. V ospredju ni denar, ker ne plačujemo visokih odškodnin, in, odkar s Simonom sodelujeva, Domžale še niso pripeljale igralca z odškodnino,« je razkril Ibričić.