Že nekaj centimetrov lahko prinese do deset metrov

LJUBLJANA • V skakalnih krogih je še zmeraj veliko govora okrog (prevelikih) tekmovalnih dresov. Dodatno je pred dnevi olje na ogenj prilil eden od švicarskih skakalcev, ki se je brez dlake na jeziku razgovoril o tem, da v tem športu goljufajo pravzaprav vsi. »Če ne bi tudi sam kršil pravil, ne bi imel prav nobenih možnosti,« je bil neposreden aktivni tekmovalec, ki je želel kajpak ostati neimenovan.

Da v skokih – kar zadeva opremo – mnogi hodijo po meji in jo tudi večkrat (ne)hote prestopijo, ni nobena skrivnost. Že pred novoletno turnejo so precejšnje vznemirjenje povzročile fotografije nekaterih skakalcev s prevelikim razkorakom, med katerimi je najbolj izstopal Piotr Žyla. Vsi, ki se vsaj malo spoznajo na ta šport, so se čudili, kako je lahko 36-letni Poljak, ki v skupni razvrstitvi za svetovni pokal tačas drži visoko peto mesto, uspešno prestajal kontrolo tekmovalnega dresa.

Da nadzor opreme, za katerega je od lani zadolžen Avstrijec Christian Kathol, ni najboljši, opozarjajo številni, ki so tako ali drugače vpleteni v skoke. Nadvse kritičen je tudi nekdanji dolgoletni kontrolor opreme Sepp Gratzer. Zanj so krivci za zdajšnje stanje znani. »Moji nasledniki so odpovedali na celi črti!« je 67-letni Avstrijec, doma takoj čez mejo v Bistrici v Rožu, s prstom pokazal na Kathola in njegove sodelavce. Kot pravi, so veliko napako naredili že s tem, da so spremenili način telesnih meritev. Če so prej skakalce (pre)merili v stoječem položaju, jih od lani v ležečem in sedečem.

Nima občutka niti znanja

»Ko tekmovalec stoji, ima stik s tlemi, ko leži, je to težje zagotoviti. Zaradi tega se povečuje možnost manipulacij,« je prepričan Gratzer in pristavil, da lahko skakalci že z nekaj centimetrov večjim tekmovalnim dresom na pravih mestih, na primer v razkoraku, poletijo tudi do deset metrov dlje. Katholu očita tudi pomanjkanje ustreznega znanja za delo, ki ga opravlja. »Nikoli se ni naučil, kako se to počne. Nima občutka niti znanja, pogrešam tudi komunikacijo,« je poudaril dolgoletni kontrolor skakalne opreme pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) in svoje naslednike tudi obtožil, da so polni sebe. »Mislijo, da vedo prav vse, zdaj pa vidimo, kam je to pripeljalo. Nikoli me ni nihče vprašal za kakšen nasvet,« je še dejal Gratzer.

Kathol mu ni ostal dolžan. »Ko se je Sepp po dvajsetih letih dela v tej vlogi upokojil, nam ni predal niti enega lista papirja. Tako je bilo mogoče delati v njegovih časih, zdaj na takšen način to ni več mogoče,« je odvrnil 57-letni Avstrijec in glede izkušenj pripomnil: »Seveda jih imam, navsezadnje sem od leta 2005 pri FIS navzoč v različnih vlogah, v zadnjih letih kot kontrolor opreme v pokalu FIS!« Strinja se sicer, da zdajšnji sistem ni optimalen, zato s svojimi sodelavci že razmišlja o tem, kako bi ga izboljšali, rešitev pa vidi v 3D meritvah.