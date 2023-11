Zajc: Vlečni konj v naši ekipi je Anže

V Ruki na Finskem se bo pojutrišnjem začela 45. sezona za svetovni pokal v smučarskih skokih, v kateri bo po besedah glavnega trenerja Roberta Hrgote med glavnimi slovenskimi aduti Timi Zajc. Svetovni prvak z velike skakalnice v Planici je na sever Evrope odpotoval dobro razpoložen, v napovedih pa je bil še nekoliko zadržan.

»Na naših treningih sem resda skakal dobro, a je težko reči, kaj to pomeni za svetovni pokal, v katerem bo še 45 ali več drugih tekmovalcev. Treba bo počakati do Ruke, kjer bomo dobili prve odgovore,« je opozoril Zajc. Kot je ponovil, je bil s svojim skakanjem v zadnjih treh tednih zadovoljen.

Informacij o pripravljenosti tujih tekmecev nima.

»Raven je bila visoka, bomo pa tudi videli, kako dobro opremo imamo v primerjavi s konkurenco in kako mi bo uspelo najboljše skoke s treningov ponoviti tudi na tekmah. To je v tem trenutku moja edina skrb. Ko gre zares, svoje opravi tudi glava,« je pojasnil 23-letni as iz Hramš v občini Žalec in razložil, da obstajajo skakalci, ki na treningih ne blestijo, pa znajo veliko izvleči na tekmah. In obratno.

»Vsekakor je dobro vedeti, da sem v zadnjem obdobju skakal daleč, tako da grem pomirjen na uvodno prizorišče. Vem namreč, da jih je malo na svetu, ki jih lahko preseže moj najboljši skok. Če se mi bodo pokrili vsi dejavniki, sem lahko uvrščen zelo visoko, zadovoljen pa bi bil z zmago,« je skozi pogovor posta(ja)l samozavestnejši. Za zdaj tekmovalni dresi in smuči pri njem delujejo dobro. Upa, da bo tako ostalo čim dlje. »A s tem ni preglavic, kadar je forma prava. Težave se pojavijo, ko ti ne gre; takrat rešitve iščeš tudi v opremi.«

Kot je večkrat ponovil, točno določene formule za to, kako se zavihtiš na vrh, ni.

Verjame, da užival na Finskem

Kot je večkrat ponovil, točno določene formule za to, kako se zavihtiš na vrh, ni. »Vsaj jaz je (še) ne poznam. Težko je nekoga posnemati ali se od koga učiti, sam je treba priti do tega, kako se izboljšuješ, pri tem pa moraš biti potrpežljiv. Treba se je (po)truditi in narediti vse, kar lahko, potem pa upati, da bodo vse stvari na tvoji strani. Kakšnega splošnega recepta za uspeh v našem športu ni,« je dejal Zajc, ki si želi, da bi bil vso sezono v ospredju. »Da bi si uresničil to željo, sem naredil skoraj vse, zdaj pa bo čas pokazal svoje.«

Informacij o pripravljenosti tujih tekmecev nima. »Videl sem le določene posnetke na družbenih omrežjih. Iz vseh vodilnih reprezentanc pričakujem vsaj po enega hudega tekmeca, ki bi lahko izstopal,« je ocenil član SSK Ljubno BTC. Ne verjame, da bodo skakalci, ki so kraljevali poleti, med njimi skupni zmagovalec velike nagrade, Bolgar Vladimir Zografski, uspešni tudi pozimi. »V našem moštvu je zelo stanoviten Anže Lanišek, lahko bi rekel, da je on naš vlečni konj oziroma tisti, ki zna potegniti vso ekipo,« je dejal Zajc, ki ga veseli, da se bo nova sezona to pot začela v Ruki, kjer je že prava zima in ker je tam povrhu tudi skakalnica že večja. »Verjamem, da bomo na Finskem in potem na Norveškem zelo uživali,« se že veseli uvodnih preizkušenj.