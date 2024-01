Zajc ne skriva zadovoljstva: »To je to, kar sem si želel«

V nogometnem žargonu bi lahko zapisali, da je prvi »polčas« na 28. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih na Kulmu zanesljivo dobil Timi Zajc. Izvrstni letalec iz Hramš v občini Žalec je na navdušenje slovenskih navijačev, med katerimi so televizijske kamere večkrat ujele njegovega ponosnega očeta Boštjana Zajca, dvakrat odjadral najdlje med vsemi (228,5 m in 227 m) in si pred današnjim drugim delom (ob 14. uri se bo začela tretja serija, nakar bo sledil še veliki finale posamične tekme) zagotovil že precejšnjo prednost.

V obetavnem položaju je tudi petouvrščeni Lovro Kos (222 m in 210 m), ki bo skušal za prodor na zmagovalni oder »preigrati« dva tekmeca.

Da bi to utegnil biti njegov dan, je Timi nakazal že na uradnem treningu, na katerem je navdušil z izjemno daljavo dneva (238 m). »To je to, kar sem si želel. Lepo je biti po prvem dnevu v vodstvu,« je bil po sijajnih uvodnih dveh poletih vidno zadovoljen Zajc.

Z odličnim drugim poskusom za trening se je prepričal, da zna in zmore. »Takrat se je zgodil tisti 'klik' med menoj in letalnico, na kateri sem sicer že lani dokazal, da mi zelo ustreza,« je v poplavljeni mešani coni, v kateri se je skakalcem ugrezalo do gležnjev, pojasnil član SSK Ljubno BTC, ki se je od drugouvrščenega domačega aduta Stefana Krafta (225,5 m in 219 m) odlepil že za 12,3 točke.

Avstrijski šampion je v tistih trenutkih le kakšen meter stran govoril z domačimi novinarji. »Stefan ostaja glavni tekmec. Že vso sezono nosi rumeno majico najboljšega v svetovnem pokalu, zagotovo ima najvišje cilje,« je ob pogledu na Krafta dejal Zajc in na vprašanje, kako bo (za)spal, odvrnil: »Verjemite mi, da so to zdaj sladke skrbi. Drugače pa tekme še ni konec ...«

Kljub lepi prednosti (skoraj natanko 10 metrov) Zajc, ki je po dveh »golih« stopil na žogo, še ni želel razmišljati o tem, da bi lahko naslovu svetovnega podprvaka v poletih iz Vikersunda 2022 dodal še zlato lovoriko. Najžlahtnejšo (posamično) kolajno ima sicer že z Bloudkove velikanke z lanskega nordijskega SP v Planici.

Vedel, da bo eksplodiral

Kos, ki je bil po uvodni seriji še tretji, je v drugi zdrsnil na peto mesto. A njegov zaostanek ni velik; od tretjeuvrščenega Norvežana Johanna Andreja Forfanga (219,5 m in 220 m) ga loči 7,7 točke, od četrtouvrščenega Nemca Andreasa Wellingerja (222 m in 218,5 m) pa 7,2 točke. »Na to, da sem blizu vodilnim trem, se ne oziram. Užival v vseh štirih poletih, no, četrtega sem se morda lotil s preveliko željo, a nič ne de,« je bil 24-letni Ilirijan dobro razpoložen kljub prehladu, s katerim se spopada vse od prihoda na avstrijsko Štajersko.

»Na srečo imamo s seboj dovolj medicine, s pomočjo katere se zdravim. Pijem čaje, pomagam si tudi z ameriškim slamnikom, ki ga je prinesel naš fizioterapevt (Žiga Tavčar). Na srečo se moje stanje izboljšuje,« je zaupal Kos, ki ga Zajc kljub ne najboljšim predstavam v svetovnem pokalu še zdaleč ni presenetil. »Vedel sem, da bo, ko bo prišel na Kulm, eksplodiral. Timi živi za polete in takšna tekmovanja.«

Podobno je razložil tudi najizkušenejši slovenski reprezentant Peter Prevc (200,5 m in 209,5 m), ki za svojim (naj)mlajšim bratom Domnom Prevcem (208 m in 213,5 m) drži 16. mesto. »Pri Timiju vemo, da potrebuje le en dolg polet, da dobi zaupanje vase. Zdaj ga ima, zaradi česar bo zelo težko ustavljiv ...«