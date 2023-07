Za kapetana Dončića je cilj vedno enak – zmaga

Končuje se prvi del priprav za svetovno prvenstvo, ki se bo za košarkarsko reprezentanco začelo konec avgusta v Okinavi. Selektor Aleksander Sekulić je minuli konec tedna dobil zvezdniški okrepitvi iz lige NBA, prišla sta novopečeni kapetan Luka Dončić in Vlatko Čančar, ki je z Denverjem osvojil naslov prvaka. Oba delujeta zelo motivirano, da z reprezentanco spišeta novo veliko zgodbo.

V središču pozornosti je bil seveda Dončić, na sobotnem druženju z mediji so s košarkarske zveze tudi uradno potrdili, da bo zvezdnik kluba Dallas Mavericks v reprezentanci nosil kapetanski trak. »Res sem počaščen, da bom lahko kapetan. Pogovarjali smo se s selektorjem Sekulićem in soigralci, oni so me na koncu izbrali, zame je to velika čast,« je novo vlogo sprejel Dončić.

Po slovesu Gorana Dragića in poškodbi Eda Murića bo prvi zvezdnik reprezentance postal tudi vodja v slačilnici. Vloga mu ni tuja, poudarja, a se nanjo vseeno ne moreš povsem pripraviti: »Že iz Dallasa sem navajen takšne vloge, tudi v reprezentanci sem bil občasno že vodja. Tega ne moreš trenirati, preprosto moraš biti tak človek, ki ve, kdaj povzdigniti glas in kdaj biti tiho.«

Reprezentanca odvisna od zdravja

V soboto se je reprezentanci pridružil še Čančar. Med dopustom so ga čakale prijetne obveznosti, v Zagreb je šel na meritev prsta, da mu bodo lahko izdelali šampionski prstan. Prejel ga bo na prvi tekmi nove sezone, zdaj pa je čas za reprezentanco. »Za mano je že prvi trening, bil je odličen in vesel sem, da sem tu. Konec je počitka, zdaj gremo le še na polno naprej. Trening za treningom, najprej se osredotočimo na Grčijo, nato pa bomo razmišljali o drugih tekmecih. Okinava je še mesec dni stran,« se Čančar zaveda, da ga s soigralci čaka še dolgo pripravljalno obdobje, med katerim se bodo pomerili tudi z reprezentanco ZDA, najprej (sreda ob 20:30) pa jih čaka pomemben test v razprodanih Stožicah proti Grčiji.

Čeprav je imel najdaljšo sezono med vsemi, nastop za reprezentanco za Čančarja nikoli ni bil vprašljiv. Njegov ekipni soigralec in trenutno najboljši košarkar na svetu Nikola Jokić je razburil srbsko javnost, ko je (znova) odpovedal nastop za reprezentanco, Čančar se s tem ni želel obremenjevati: »To je vprašanje za Nikolo, tega ne bi komentiral. Meni je nastop za reprezentanco vedno v čast. Dokler sem zdrav, glede tega nikoli ne bo problema. Želim si le, da bi ostali zdravi do konca poletja.«

Maček si zasluži pohvale

Če Čančar, ki bo nosil veliko bremena na položaju krilnega centra (prave menjave zanj v reprezentanci ni), ni želel na glas govoriti o rezultatskih ciljih na svetovnem prvenstvu, pa je bil Dončić mnogo bolj jasen. »Na vsakem prvenstvu, na katerem nastopim, je moj cilj enak – da ga osvojim. Cilj je zame le zmaga,« ne slepomiši kapetan, ki je v Ljubljano prišel lačen košarke. In vsaj na videz v odlični formi, dolgo poletje (zadnjo tekmo je odigral 10. aprila) mu je očitno dobro delo: »Letos se res dobro počutim, moj trener za kondicijsko pripravo (vadi z osebnim trenerjem Anžetom Mačkom, op. p.) si zasluži pohvale, on me je spravil v formo.«