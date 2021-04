Z igračko v boj z dirkaško smetano

Izkušeni slovenski dirkač Darko Peljhan se bo jutri odpeljal na start svojega četrtega relija za svetovno prvenstvo, prvega tovrstnega doslej na Hrvaškem. »Pravzaprav bo to moja peta dirka med elito, če upoštevamo, da sem bil leta 1994 v Monte Carlu sovoznik Alešu Černivcu,« se je 51-letni Idrijčan spomnil prvega stika z najboljšimi dirkači v reliju, med katerimi je leta 1995 kot voznik za volanom golfa G60 prestal ognjeni krst na monaški ruleti. V generalni razvrstitvi sta takrat s sovoznikom Miranom Kacinom zasedla 48., v razredu A8 pa 14. mesto.



Leto pozneje se je ista naveza z golfom III GTi 16V udeležila dirke v San Remu in jo končala na skupnem 25. mestu, v kategoriji A7 pa sta bila šesta. Zatem sta Darko in Miran z golfom III kit carjem nastopila še na katalonski preizkušnji 2000, na kateri pa nista videla cilja. Po več kot dvajsetletnem premoru, ko gre za relije za SP, je zdaj spet čas za snidenje z dirkaško smetano.



»Glede na to, da je dirka skoraj v Sloveniji (uvodna hitrostna preizkušnja Rude–Plešivica bo jutri zjutraj (8.36) nedaleč od slovenske meje pri Samoboru, op. p.), bi bilo čudno, če se je ne bi udeležil, mar ne?« je dal jasno vedeti, da takšne priložnosti za nastop na preizkušnji najvišje ravni preprosto ni smel izpustiti. »Poleg tega hrvaški reli sovpada s 30. obletnico začetka mojega dirkanja,« je Peljhan zaupal, da bo udeležbo na tretji letošnji postaji za SP združil s praznovanjem častitljivega jubileja. Zapiske mu bo bral sovoznik Matej Čar, s katerim sodeluje že tretjo sezono, na dirki pa se bosta predstavila s škodo fabio. »Z njo sem odpeljal le en test v Italiji in moram reči, da je prava igračka,« je nad dirkalnikom navdušen šestkratni državni prvak (v letih 1993, 1994, 1995, 2004, 2009 in 2015). Skupaj ga bo nastop na preizkušnji stal dobrih 50.000 evrov. Ob tem izkoristi priložnost in se zahvali vsem pokroviteljem z občino in zavodom za turizem TIC Idrija na čelu, s pomočjo katerih bo kljub težkim časom pokril vse stroške.

Želi si priti do cilja

Traso hrvaškega relija, ki bo potekal po cestah zagrebške, krapinsko-zagorske in karlovške županije, si je ogledal in jo dobro proučil. »Po nekaterih cestah sem že vozil, vendar pa je od tega minilo že nekaj let, človek pa pozabi,« je omenil Peljhan in nadaljeval, da so hitrostne preizkušnje lepe in zanimive, nekatere pa tudi precej dolge (več kot 20 km). Med vsemi je izpostavil 18. in zadnjo 20. HP s ciljem v Kumrovcu.



Čeprav bo število gledalcev ob progi zaradi ukrepov proti širjenju epidemije novega koronavirusa zelo omejeno, se Darko boji, da jih bo preveč. »Le kdo lahko družinam prepreči izlet v naravo?« se je vprašal izkušeni Idrijčan, ki ne dvomi, da bo imel tudi sam veliko navijačev. O rezultatskih pričakovanjih pa težko kar koli pove, ker ne pozna konkurence.



»Želim si priti do cilja, s tem pa pride tudi rezultat,« je še dejal legendarni Idrijčan, ob katerem bodo na Hrvaškem pod slovensko zastavo dirkale še posadke Aljoša Novak-Jaka Cevc (škoda fabia), Grega Premrl-Gregor Brešer (toyota GT86) in Primož Brazda-Primož Tavčar (ford fiesta).

