Vingegaard spregovoril o Pogačarju: pravi, da mu ne zameri (VIDEO)

Tadej Pogačar je po današnji novi veliki zmagi, že peti na letošnji Dirki po Franciji, tik pred tem, da še tretjič postane skupni zmagovalec francoske pentlje. Letos mu ne more do živega niti njegov največji tekmec v zadnjih letih Jonas Vingegaard, ki pred jutrišnjo zadnjo etapo zaseda drugo mesto v skupnem seštevku. Vingegaard je po današnji etapi, na kateri je zasedel drugo mesto, stopil pred novinarje in jim med drugim povedal, da Pogačarju ne zameri.

Spregovoril je o njegovem današnjem dvoboju s slovenski asom, ki ga je v zaključku etape gladko prehitel. »Na nek način sem upal, da mi bo pustil. Vedel sem, da sem šel na polno in če bi on sprintal ne bi imel možnosti, saj sem bil na meji,« je dejal Danec. »Seveda lahko upaš, a to je kolesarstvo. Tako pač je, nič mu ne zamerim, tudi sam bi v nasprotnem primeru verjetno storil enako,« je dejal Vingegaard, ki je moral v zaključku etape Slovencu priznati premoč.

Dodal je, da bi bilo drugo mesto na tej dirki verjetno ocenjeno kot eden njegovih najboljši rezultatov v karieri glede na to, da je imel pred meseci hudo nesrečo.

Na jutrišnji zadnji etapi čaka kolesarje kronometer. Pogačar ima 5 minut in 14 sekund prednosti pred Vingegaardom, kar bi moralo zadostovati za skupno zmago. Mora pa biti Slovenec seveda pazljiv, da se mu ne pripeti kakšen padec, ki bi mu potencialno lahko odnesel tako želeno lovoriko.