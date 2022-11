Večni trn v peti bi osvojil še Tivoli

Pred začetkom sezone so se košarkarji Cedevite Olimpije želeli primerjati s Crveno zvezdo in Partizanom v ligi ABA ter z Joventutom in Bursasporom v evropskem pokalu, zaradi spleta okoliščin pa so se morali v prvih osmih nastopih na obeh frontah zadovoljiti zgolj z uspehi nad Borcem, Splitom in MZT z regionalnega dna. Zato bodo v nedeljo ob 19. uri v Tivoliju zelo previdno pričakali tudi FMP, ki je doslej zbral že štiri zmage v ligi ABA, eno kapitalno.

Po porazu v Benetkah v sredo so se ljubljanski košarkarji začeli tolažiti, da se bliža klubsko tekmovalno zatišje zaradi nadaljevanja kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, v katerih se bo Slovenija 11. t. m. pomerila z Izraelom v Tel Avivu, tri dni pozneje pa z Nemčijo v Kopru. V tem času bi lahko okreval kdo od poškodovanih, moštvo pa bi se lahko dodatno uigralo, saj bo zaradi reprezentančnih obveznosti pogrešalo zgolj Eda Murića. Do 19. t. m. pa mora vendarle opraviti še eno pomembno nalogo.

FMP, za katerega so svojčas igrali Olimpijini aduti Matic Rebec, Marko Jeremić in Marko Radovanović, ne spada med največja imena v regionalni ligi, čeprav jo je dvakrat (v letih 2004 in 2006) osvojil in je bil vedno trd oreh za ljubljanske košarkarje. V prejšnji sezoni je po podaljšku osvojil Stožice z 92:89, v domači dvorani pa klonil s 75:77. V zadnjih tednih je še enkrat opozoril nase.

Golemac spoštljivo

Po ogrevalnih zmagah nad Mego, Borcem in Splitom je resno ogrozil evroligaša Crveno zvezdo in klonil s 77:83, minulo soboto pa je premagal udeleženko evropskega pokala Budućnost s 96:91. Junak obeh dvobojev je bil organizator igre Trent Frazier, ki se je po študiju na univerzi Illinois letos prvič odpravil v Evropo in hitro potrdil, kako nevaren je. Proti Crveni zvezdi se je izkazal s 27 točkami (za tri 5:10), proti Budućnosti z 31 točkami ob odličnem metu za tri točke 7:9 in 8 asistencami.

Olimpijin trener Jurica Golemac zato upravičeno opozarja: »FMP se je v dosedanjih nastopih izkazal kot kakovostna ekipa. Zelo zgodaj je izbral igralski kader, zdaj menjava 13 košarkarjev, med katerimi je jasno, kdo kaj dela. Ima odličnega Frazierja, enega najboljših novincev v regionalni ligi, in izkušenega branilca Charlesa Jenkinsa, s klopi moštvo zelo dobro vodi trener Nenad Stefanović. Njegovi aduti so učinkoviti na obeh straneh igrišča, kar so dokazali v zadnjih nastopih. Dati bomo morali vse od sebe, da bi lahko s pomočjo navijačev prišli do zmage. Veliko bi nam pomenila.«