V Wimbledonu razočaran, bo v Umagu vesel?

Pridejo dnevi, ki so posebej podčrtani in ohranjajo drugačen pomen od tistih običajnih v letu. In tako je vedno pri vodilnem slovenskem teniškem igralcu Aljažu Bedenetu, ko napoči čas turnirja ATP v Umagu. Ta se bo začel čez natanko en teden, Ljubljančan, ki prav danes praznuje 33. rojstni dan, bo letos zadnjič nastopil na odmevnem spektaklu v Istri.

»V Umagu se zares počutim kot doma. Toda kako se ne bi, če sem se že pri svojih 14 ali 15 letih s klubom peljal na turnir, občudoval igralce in si želel, da bi nekoč tudi sam stopil na to privlačno osrednje igrišče teniškega centra. V Sloveniji pač nimamo turnirja serije ATP, zato se na tem dogodku počutim že kot doma,« je v pričakovanju najbližjega spektakla moške teniške karavane poudaril današnji 33-letnik. Dodal je, da si je na tem prav mikavnem turnirju z večernimi termini dvobojev pod žarometi želel osvojiti lovoriko, a zaenkrat ostaja pri dveh uvrstitvah v četrtfinale: »Nisem še izgubil upanja. Morda bom pa prav na svojem zadnjem turnirju v Umagu zmagal!«

2-krat je igral v četrtfinalu turnirja v Umagu, kar je njegov najboljši dosežek.

Ni dvoma o tem, da se bo izkušeni teniški igralec za turnir dobro pripravil, zato bo tudi izpustil v tem tednu sprva načrtovano pot v Hamburg. Po turnirju v Istri, kjer dejansko upa, da bo igral, kolikor dolgo bo le mogoče, pa se bo odpravil na drugo stran Atlantika in se poskusil v kar najlepši luči predstaviti na zadnjem turnirju sezone za grand slam – odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku.

Tega prejšnjega v Londonu je zapustil razočaran. Podobno kot v Umagu se namreč tudi v britanski metropoli, kjer je nekaj časa živel, počuti kot doma. Wimbledon pri slehernem igralcu tenisa ohranja izjemen ugled in Aljaž Bedene seveda ni nikakršna izjema.

Đoković je poln energije

»Drži, zelo sem bil razočaran po slovesu že v 1. krogu. Predvsem ob spoznanju, da sem bil v večjem delu dvoboja boljši od tekmeca (nemškega kvalifikanta Maximiliana Martererja, op. a.), pa tega pri končnem izidu, žal, ni bilo videti,« se je spomnil Wimbledona 2022.

Junak tega najodmevnejšega teniškega dogodka v letu je bil Novak Đoković. Srb se je sedmič doslej zapisal med zmagovalce Wimbledona, le nekaj dni pozneje pa je bil tudi Bedene v njegovi družbi, in sicer v Visokem, pol ure vožnje oddaljenem mestecu od Sarajeva. Gre za kraj, ki svetu poskusi predstaviti nenavadno zgodbo bosanskih piramid. »Tam je Novak res poln energije in prav občudovali smo ga, od kod jo zbere toliko po vseh naporih in adrenalinu Wimbledona,« je poudaril Ljubljančan, ki je tako sredi BiH pred dnevi sodeloval pri slovesnem odprtju teniških igrišč. »Res smo se imeli lepo. Le pot je bila nenavadno dolga, saj nam je med vožnjo počila avtomobilska guma. Toda če se to zgodi v Bosni, ni težav, saj je vulkanizerjev tam res veliko,« se je še nasmehnil in upal, da bo v Umagu bolj nasmejan, kot je bil nazadnje v Wimbledonu. Siniša Uroševič