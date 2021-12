V Tivoliju prvi opozorilni znaki

Že dolgo je na dlani, kako si Slovenija želi biti v hokeju na ledu blizu vodilnim. Na klubski sceni ima naša dežela dva kluba v dveh različnih mednarodnih ligaških tekmovanjih, kjer je ritem tudi do treh tekem v enem tednu neusmiljen. Ob tem, denimo, jeseniško moštvo s svojo postavo iz alpske igre (AHL) nastopa še v domačem prvenstvu.

Pogled na lestvici v regionalnem prostoru prestižne ICEHL kot tudi AHL razkriva dobro voljo v taborih tako zmajev kot železarjev, oboji imajo čvrsto izhodišče pri vrhu in uresničujejo načrt poti k zagotovljeni končnici. A do te je še dolga pot in predvsem v Tivoliju zdaj prižigajo prve opozorilne signale.

Olimpija je predstavljala hit jesenskega dela sezone ICEHL, kot za stavo je premagovala favorizirane tekmece, osvojila točke tudi na tujem pri dveh realno najbolj kakovostnih zasedbah tekmovanja – v Salzburgu in Celovcu. Nazadnje pa je v nedeljo drugič zapored ostala praznih rok: po petkovem domačem spodrsljaju z Innsbruckom (2:3) še v Szekesfehervarju (2:4).

Vodilno madžarsko moštvo je konkurenčno, sistematično vlaganje v šport se pri naših vzhodnih sosedih obrestuje tudi na ledeni ploskvi. »Naleteli smo na zelo odločnega in delavnega tekmeca. O kakovosti Fehervarja ni dvoma, raven lige je zdaj višja kot v prvih tednih, tekme so izenačene. In za uspeh na Madžarskem bi morali biti v nedeljo na 120 odstotkih naših sposobnosti, tako pa smo bili le na stotih,« je strnil misli trener zmajev Mitja Šivic in kot enega razlogov drugega zaporednega poraza, po katerem Olimpija ni več na vrhu lestvice, podčrtal neučinkovitost v minutah z igralcem več.

Potrebne bodo okrepitve

Pred vrati je novo petkovo gostovanje pri KAC v Celovcu, seznam poškodovanih se je v tivolski slačilnici razširil na Luko Kalana, ki ga po operativnem posegu v predelu kolena (odstranitev hrustanca) čaka dolgo okrevanje. In da bi ljubljansko moštvo še naprej zbiralo točke, bo očitno moralo po kakšno okrepitev tudi na tuje. Zgolj poseganje v slovensko bazo ter tako neposredna slabitev Jesenic in Triglava (zadnja primera branilca Aljoše Crnovića in vratarja Tomaža Trelca) dolgoročno ne bo dovolj v boju za vrh. Zmage v tej komercialno naravnani ligi višajo pričakovanja in ambicije.

Jesenice? Sobotna predstava dveh prvouvrščenih v AHL z domačega zornega kota ni bila brezhibna, nikakor pa ni naključno, da so železarji zasukali potek tekme in odtrgali zmago Lustenauu ob najvidnejšem deležu Erica Panceta in Erika Svetine. Sta med najvidnejšima v ligi, tudi tu je na dlani – zlasti v luči kakšnih nepredvidenih zapletov –, da bi bila Gorenjcem v boju za prvo lovoriko doslej v AHL nujna še kakšna okrepitev z evropskega severa. Tam so namreč naveze trenerja Nika Zupančiča zelo močne.