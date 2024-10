V selektorja Penka ni več zaupanja: On je pustil, da so prevladali subjektivni razlogi

Predsednik Kolesarske zveze Slovenije (KZS) Pavel Marđonović je v pogovoru za spletni portal Sportklub dejal, da se je selektor moške reprezentance Uroš Murn, ki mu konec leta poteče pogodba, v zadnjih sezonah dokazal v tej vlogi. Za dosedanjega selektorja ženske reprezentance Gorazda Penka pa po "napaki" ne pričakuje, da bo ostal na položaju.

Marđonović je za Sportklub dejal, da je Murn pravi za nadaljevanje selektorske vloge, pogodba pa mu tako kot ostalim selektorjem slovenskih reprezentanc poteče 31. decembra. »Selektorji imajo mandat do konca leta, razpis za prihodnji cikel pa bomo objavili že prej. Govorim okvirno, ker ni ključno, da imamo 31. decembra že vse kandidate potrjene. Bi bilo pa bolje, da izbor in potrditev selektorjev za naslednje olimpijsko obdobje zaključimo čim prej. Še posebej je to pomembno za selektorje mlajših kategorij, ki vodijo programe tudi pozimi,« je povedal Marđonović.

Murn je selektor članov zadnje tri sezone, v tem času pa je Slovenija osvojila dve kolajni na SP po zaslugi Tadeja Pogačarja. Leta 2023 je bil prvi kolesar svetovne lestvice v Glasgowu bronast, prejšnji konec tedna pa je postal svetovni prvak v Zürichu. Prvi mož KZS je ob tem dejal, da v teoriji zaradi teh uspehov Murn ne bo imel prednosti pred ostalimi kandidati, ki se bodo prijavili na razpis.

»V razpisu ne bo pogoja osvojene kolajne. Bo pa pri nadaljnjem izboru prednost, da je s kolesarji vzpostavil pravo kemijo, ima z njimi odlične odnose in da se je z njimi dogovoril za pravo strategijo. To je odlična referenca. Dokazal je, da je pravi selektor. On ne trenira kolesarjev, jim ne pripravlja programov treningov. Mora izbrati pravo ekipo, strategijo in vzpostaviti kemijo. Vse to je opravil vrhunsko,« je še dodal Marđonović.

Selektor ženske reprezentance nima več zaupanja

Pravega zaupanja pa nima več v delo selektorja ženske reprezentance Gorazda Penka. Slednji je presenetil z izbiro kolesark za nastop na olimpijskih igrah, kjer sta tekmovali Eugenia Bujak in Urša Pintar. Doma je pustil najboljšo Slovenko na svetovni lestvici Urško Žigart in s tem dvignil veliko prahu.

Gorazd Penko je presenetil z izbiro kolesark za nastop na olimpijskih igrah, kjer sta tekmovali Eugenia Bujak in Urša Pintar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Mislim, da je storil veliko napako. Napake se sicer dopuščajo, če nastanejo zaradi objektivnih razlogov. On pa je pustil, da so prevladali subjektivni razlogi. To pomeni, da ni delal v dobro kolesarstva, kolesark in krovne zveze,« je o Penku dejal Marđonović.

»Na razpisu bodo podani določeni kriteriji. Potem se izloči tiste kandidate, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo. Med ostalimi pa odbor izbere in potem predlaga kandidate ali kandidatke, za katere menijo, da so najbolj primerni,« je še za Sportklub povedal predsednik kolesarske zveze. V odboru za cestno kolesarstva je sicer tudi Penko kot predstavnik KD Rog.

Mandati potečejo tudi selektorjem mlajših kategorij, Martinu Hvastiji (mlajši člani), Nacetu Korošcu (mladinci) in Martinu Krašku (mladinke).