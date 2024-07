Penko ob neizbiri Žigartove: Gre za načrtovano medijsko gonjo proti meni

Selektor slovenske ženske kolesarske reprezentance Gorazd Penko je na četrtkovi novinarski konferenci v Parizu pred začetkom olimpijskih iger ponovil razloge za izbiro Urše Pintar pred državno prvakinjo Urško Žigart za olimpijsko cestno dirko. Vztraja, da je odločitev strokovna, in trdi, da gre za načrtovano medijsko gonjo proti njemu.

Nekdanji kolesar, selektor moške reprezentance in idejni oče ženske poklicne ekipe BTC City, se je znašel v središču pozornosti, potem ko je v olimpijsko reprezentanco postavil Pintarjevo pred Žigartovo, ki je junija osvojila naslova državne prvakinje tako v kronometru kot tudi v cestni dirki. Poleg tega je edina slovenska kolesarka med prvimi 100 na svetovni lestvici.

Penko je za medije pojasnil, da njegova odločitev temelji na dosežkih v celotnem preteklem letu in tudi na posebnostih trase olimpijske cestne dirke.

»Mislim, da je odločitev popolnoma strokovna,« je dejal in ocenil, da se je Pintarjeva doslej izkazala za boljšo v sprintih skupine, kar bo po njegovem mnenju pomembno v Parizu. »Kadar sta prišli skupaj v cilj, je bila vedno Urša Pintar veliko mest pred Urško Žigart,« je zatrdil.

»Jasno je, da bo tu dirka takšna, da v cilj lahko pride cela skupina ali pa, recimo, skupina v begu petih ali sedmih kolesark, za njimi pa skupina 25 kolesark. In vemo, kdo je močnejši v sprintu,« je še pojasnjeval Penko.

Ponovil je, da bi njegovo odločitev spremenila uvrstitev Žigartove med najboljših 15 na kakšni od enodnevnih dirk svetovne serije. »Potem ne bi mogel reči ne. Ampak do zdaj nikoli v svoji karieri ni bila med 30 najboljšimi,« je še dejal.

S svojo odločitvijo je Penko v javnosti dvignil veliko prahu. Nestrinjanje z njo sta na družbenih omrežjih izpostavila tako Žigartova kot njen zaročenec Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu. Ta je nato tik pred zdajci odpovedal olimpijski nastop, dejal je, da potrebuje počitek po zgodovinskem dvojčku zmag na Giru in Touru.

Da se ne strinja z odločitvijo, je za medije v preteklih dneh dejal tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović, ob tem pa pojasnil, da na odločitev nima vpliva niti ne more zamenjati Penka, saj je to v rokah odbora za cestno kolesarstvo.

Na polemiko se je Penko odzval s trditvijo, da gre »za naštudiran scenarij, tudi medijski ... Tu druga stran sploh ni imela nikoli možnosti pojasniti, zakaj je bila 10 oziroma 15 minut zadaj na državnem prvenstvu. Zato ker je bila bolna.«

»Ampak jasno mi je, zakaj ni nihče nič vprašal Pintarjeve, ali pa mene, ali pa kogar koli drugega iz tabora. Tako da, Pintarjeva je bila bolna, zato je bila tako slaba na državnem prvenstvu, drugače bi bil rezultat bistveno drugačen,« je Penko vztrajal v odgovorih za medije v Parizu.

»Olimpijska proga, takšna, kot je, gre bistveno bolj na roko Pintarjevi, kar priznavajo vsi, ki se na kolesarstvo malo bolj spoznajo, kot se sam,« je še pristavil selektor.

Kot je še povedal, se njega celotno dogajanje ni toliko dotaknilo. »Verjetno dekleti malo bolj. Na ene to vpliva pozitivno, na druge spet negativno. Jasno, mi, ki smo zraven pri ekipi, želimo zadevo utišati in na tak način pomagati. Ker ljudje smo različni. Ampak bomo videli, kakšen vpliv bo to imelo.«

Pred sobotno vožnjo na čas je ocenil, da je prvi slovenski adut na tej dirki Eugenia Bujak. »Ona je tudi privozila Sloveniji to kvoto (za dve kolesarki, op. STA), kar je uspelo samo desetim državam. In ona se je v pripravah osredotočala na kronometer. Če računamo, da imajo vse velike države po dve dobri kolesarki v vožnji na čas, ob dobrem nastopu merimo okoli 15. mesta. Kar bo višje od tega, bo razlog za veselje.«

Tudi za cestno dirko pravi, da bi proga znala ustrezati Bujakovi, katere cilj je izboljšati uvrstitev z iger v Tokiu 2020, za Pintarjevo pa je cilj uvrstitev v prvo polovico nastopajočih. Dejal je še, da Slovenki ne sodita v širši krog favoritinj, kar pomeni, da ne bo toliko pozornosti usmerjene vanju, to pa bi lahko bila voda na mlin slovenskih kolesark.