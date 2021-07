V Fazaneriji pustošila kraševska burja

Stančič prvi strelec Izidi 1. kroga 1. SNL – Bravo : Kalcer Radomlje 0:0, Aluminij : Koper 0:0, Mura : CB24 Tabor 0:3 (Dino Stančić 10., 60., Marko Krivičić 57.), Celje – Maribor (večerna tekma), Domžale – Olimpija preloženo. Pari 2. kroga: CB24 Tabor – Celje (23. t. m.), Bravo – Aluminij, Koper – Mura (oba 24. t. m.), Kalcer Radomlje – Olimpija, Maribor – Domžale (oba 25. t. m.).

Slovenski rekord v Sežani

190

minut je bilo treba čakati na prvi gol v sezoni 2021/22.

je zabil prvi ligaški gol v sezoni 2021/22, CB24 Tabor pa je pripravil prvo presenečenje. Na kolena je prepričljivo položil prvaka Muro, ki bo v sredo v Murski Soboti gostila prvo tekmo 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti bolgarskemu prvaku Ludogorcu. Kar 190 minut je bilo treba čakati na prvenec 31. sezone nogometnega prvenstva Prve lige Telemach. Začela se je vse prej kot obetavno, z razpletoma brez golov v Spodnji Šiški in v Kidričevem, a golu in zmagi sta bila bliže gosta, novinec Kalcer Radomlje ter Koper.Neposrečen start so v Fazaneriji preprečili Kraševci, saj so evropskim junakom nasuli tri gole. Pravočasno, dobro ali slabo, tako približno so se v osrčju hrama slovenskega prvaka spraševali vidno pretreseni navijači črno-belih, ki si niti v sanjah niso predstavljali tako krepke zaušnice. Pravočasno pred tekmo z Ludogorcem v Murski Soboti, dobro za opozorilo za domače prvenstvo, slabo, ker so že izgubili tri točke.»Zasluženo so zmagali, bili so boljši. Mi smo bili premalo agresivni, naše linije so bile raztegnjene,« je po rušilni burji sredi Prekmurja razmišljal trener Mure. V dobri veri je tvegal s korenitim posegom v začetno enajsterico v primerjavi s kvalifikacijsko tekmo za ligo prvakov proti Škendiji. Želel je odpočiti najbolj obremenjene posameznike in ohraniti igralsko aktivne rezerviste. »Izšlo se nam je. Vedel sem, da se s tekmeci ne moremo spustiti v odprt boj, a tudi to, da se lahko ujamejo v zanko, ker igrajo široko in dopuščajo veliko prostora in so ranljivi iz nasprotnih napadov,« je o svojem načrtu povedal gostujoči trenerSežanci so takoj dali vedeti, da bodo tudi v tej sezoni mešali štrene najboljšim. Kot v minulih dveh prvoligaških sezonah, ko so v zaključnem delu sezone kar dvakrat premagali Olimpijo v Stožicah, Maribor so ustavili v prvi sezoni. Do Božičevega prihoda je bil Šimundža trn v peti sežanskim trenerjem (dva neodločena izida, tri zmage), zdaj je Božič nerešljiva uganka za prvaka – 0:0, 3:1, 3:0. »Zaradi značilnosti igralcev nimam veliko manevrskega prostora.Zato izhajamo iz za nas najbolj idealne postavitve 3-5-2,« je strokovno pojasnil moč Sežancev, ki imajo najmočnejše adute v najbrž najboljših temnopoltih igralcih v ligi. V tej sezoni moštvo dopolnjujejo še slovenski fantje, ki doslej niso bili v večini. Le štirje tujci so bili v začetni enajsterici – Hrvatiniz Slonokoščene obale ter Gabonec. V drugem polčasu je v igro prišel še drugi Gabonec. A presenečenje so slovenski fantje, ki jih je v Sežani rekordno število.»Nekateri so premladi, a če jih bomo pravilno usmerjali in trenirali, bodo v sezoni, dveh res dodana vrednost,« je prepričan 43-letni Izolan. Tudi v tej sezoni bo imel interno tekmo s Koprom, pri katerem je bil uspešen trener mlajših kategorij, pomočnikv Italijanovem najboljšem obdobju, a nikoli kandidat za vlogo glavnega trenerja.