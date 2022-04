Upa, da se fantje zavedajo položaja

Prišel je rokometni trenutek resnice! Slovenija se bo v odločilnem krogu kvalifikacijskega sita za svetovno prvenstvo leta 2023 jutri v Celju (20. ura) in v soboto v Kragujevcu (18.) udarila s Srbijo. Po neuspešnem EP je uvrstitev na mundial nujna, to nalogo pa bo treba opraviti brez poškodovanega stebra obrambe Blaža Blagotinška. In kaj pred tekmovalno odločitvijo menijo v slovenskem rokometnem svetu?

Branko Tamše, trener Nexe Našic: »Nujno se mora le umreti. V športu je pač vse mogoče. Želja in volja slovenske reprezentance sta usmerjeni v to, da bi se uvrstila na SP, a popolnoma enaka je tudi želja srbske. Odločala bo dnevna forma, možnosti so izenačene, 50:50. Želja pač je, da bi slovenski igralci imeli dva dobra dneva in odšli na SP. Blagotinšek je steber obrambe, denimo letos v Veszpremu, kjer je stalnica tega velikega kluba, igra več tudi v napadu. Brez njega je seveda možno zmagati, drugi bodo morali pač napeti moči tudi zanj.«

Zoran Jovičić, trener Gorenja: »Tudi sam pravim, da se mora le umreti. Seveda bi bilo lepo, da bi zaigrali na svetovnem prvenstvu, a vse je le šport. Blagotinšek je s svojo višino in težo zagotovo pomemben člen obrambe, zdaj je treba le vedeti, kako nadomestiti takšen primanjkljaj. Obstajajo pa načini za pokritje te izgube.«

Alem Toskić, trener Celja PL: »To bo zagotovo zelo zanimiv dvoboj, menim, da so možnosti obeh reprezentanc za napredovanje na svetovno prvenstvo enake, torej 50:50. Ob Blagotinškovi odsotnosti je bil vpoklican Matic Suholežnik, slednji je že znal pomagati v obrambnih nalogah. Menim, da se izostanek prvega ne bi smel poznati, Matic mora izrabiti priložnost. V tej smeri zame ni bojazni.«

Roman Pungartnik, nekdanji reprezentant: »Tokrat ni popravnega izpita, občutki pa so glede na zadnje predstave slovenske reprezentance mešani. Srbija je v naletu, povratna tekma je pri njej. Težko je kar koli napovedovati, seveda je želja uvrstitev na SP in vrnitev na stara pota. Težak udarec bi bil, če se ne bi uvrstili na veliko tekmovanje. Upam, da se fantje zavedajo položaja, tega, da je vložek ogromen. Od teh dveh tekem je tudi odvisno, kako se bodo stvari odvijale naprej. Denimo kvalifikacijska skupina za uvrstitev na evropsko prvenstvo ni težka, v njej so sama moštva iz nekdanje skupne države, a če se Slovenija ne uvrsti na SP, bi lahko nastala kadrovska luknja. Nekateri reprezentanti bi denimo lahko prenehali igrati. Skratka, ne bi bilo dobro, da bi z morebitno neuvrstitvijo na SP prišlo do česa podobnega.«

Robert Beguš, trener Rika Ribnice: »Drži, da je uvrstitev na SP nujna. Čeprav je težko reči, da je Slovenija rokometna velesila, je to ekipa, ki bi se morala na vsakem velikem tekmovanju, tudi SP, uvrstiti med osem najboljših. A najprej se je treba uvrstiti na samo prvenstvo. Zagotovo je hendikep, da ne bo mogel igrati Blagotinšek, z navzočnostjo in načinom igre je steber obrambne vrste. Ima pa ta reprezentanca zelo perspektivnega selektorja, Uroš Zorman je tudi zelo ambiciozen. Verjamem, da mu bo uspelo nadomestiti igralski manko, če bo to nalogo in vlogo odigral Matic Suholežnik, jo bo pač on.«