Tudi Emi še zdaleč ni bilo vseeno

Odkar je Rudolf Pavlin, dolgoletni trener in zdaj tudi menedžer Eme Kozin, v boksarskem poslu, je doživel že marsikaj. Ker je vajen vsega hudega, ni bil presenečen nad tem, da so zaradi poškodbe Valižana Liama Williamsa, ki bi se moral 11. decembra v glavnem obračunu večera v Cardiffu pomeriti z Angležem Chrisom Eubankom ml., premaknili celotno prireditev, na kateri bi se morala Kozinova za naslove svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različicah vseh najmočnejših združenj WBC, WBA, IBF in WBF udariti z ameriško šampionko Claresso Shields.

«Zbodlo me je, da sem za preložitev Eminega dvoboja (na 29. januar) prej izvedel od Claresse kot od organizatorjev. Na neki način se počutimo zapostavljene,« se jezi Pavlin. Ker so prireditelji povrhu kršili pogodbo, po kateri bi morali dvoboj organizirati v 30 dneh po odpovedi, je imel 46-letni Korošec še dodaten razlog, da je pri novih pogajanjih nastopil bolj ostro. »Med pogovorom z Benom Shalomom, promotorjem in ustanoviteljem Boxxerja, ki prireja spektakel v Cardiffu, sem dobil občutek, da ima slabo vest. Večkrat se mi je opravičil in mi zatrdil, da se nam bodo oddolžili za spodrsljaj,« je zaupal Pavlin in pristavil, da bo svojo varovanko med prihajajočimi prazniki malo odpočil, nato pa se bodo še enkrat s polno paro lotili zaključnih priprav.

Viden napredek

Tudi Kozinova, ki ima v svoji profesionalni statistiki 21 zmag (11 s k. o.) in en neodločen izid, je priznala, da ji ni bilo vseeno, potem ko je zadnji hip izvedela, da so preložili obračun, za katerega se je pripravljala več mesecev. »Ni prijetno, ko ti tako malo pred dvobojem sporočijo, da še ni napočil čas zanj. A si ne smeš privoščiti, da bi te takšne stvari vrgle iz tira. Potem ko sem se pogovorila s trenerji, smo prišli do zaključka, da moramo iz tega izvleči čim več,« je poudarila 23-letna boksarka iz Šmartnega ob Savi, ki je pod vodstvom nekdanjega vrhunskega kikboksarja in tekvondoista Redža Ljutića ter kondicijskega trenerja Saša Popoviča vidno napredovala.

Kako naporne so bile priprave na njen doslej najpomembnejši obračun, je pokazal tudi nedavni pregled krvi. Ker sta ravni železa in feritina padli pod priporočeno mejo za vrhunskega športnika, so se po zdravniškem nasvetu v ekipi odločili, da bodo s pomočjo infuzije obnovili zaloge. S hrano in dopolnili bi pač trajalo predolgo, da bi prišli do potrebne ravni. »V zadnjem obdobju sem se res počutila bolj utrujeno, po prejeti infuziji pa sem bila na treningih spet kot prerojena,« je razkrila Kozinova, ki se še kako dobro zaveda, kakšna priložnost se ji ponuja proti prav tako neporaženi ameriški zvezdnici Claressi Shields (11 zmag, 2 s k. o.).

Trdno je odločena, da bo olimpijski prvakinji iz Londona 2012 in Ria de Janeira 2016 zadala prvi poraz v poklicnem ringu. »V Cardiff ne bom odpotovala z namenom, da bi poskušala med dvobojem zgolj preživeti. Ne, ravno nasprotno: naredila bom vse za zmago. Čeprav je Claressa vrhunska boksarka, verjamem, da je premagljiva,« je prepričana slovenska šampionka, ki jo le še trije izpiti in diploma ločijo od zaključka študija finančne matematike.