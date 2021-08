Tudi borbene bitke so za užitek

Rudi Vancaš Požeg (NK Maribor) - NK Domžale, 9.11.2019, Maribor [avtor:Regent Tadej]

Prva liga Telemach Vrstni red. 1. SNL: Koper (–1) 13, Bravo in Maribor po 12, CB24 Tabor in Olimpija (–1) po 7, Kalcer Radomlje (–1) in Mura (–1) po 5, Domžale (–2), Aluminij in Celje po 4.

Prvo prvenstveno dejanje so evropske Domžale in Olimpija preložile, danes ga bodo nadomestile in s pomenljivim izhodiščem: kdo od tekmecev bo še bolj potonil? Domžalčani gredo v nogometno bitko s popotnico prve zmage, Ljubljančani s krizo duha in igre. Pogled proti tekmi je v pogovoru za Delo usmeril tudi 26-letni veteran slovenske lige. Rovtar iz Žirov, največjega naselja v Poljanski dolini, in s slovesom nepopustljivega ter bridkega branilca je v 1. SNL že igral 226 tekem.»Zgodilo se je že toliko drugih stvari, da sem že vse pozabil. Preteklost me ne zanima, v njej je bilo veliko drugih čudovitih stvari. A je res, da nekaterih slabših, kot je bil moški nalet na, ki me je kar dodobra zaznamoval, tudi ne moreš kar tako izbrisati.«»Tudi Olimpija ni v vrhunski formi ali pa je celo na slabšem. Oboji bi se radi povzpeli in ujeli formo. Nam je zmaga v Kidričevem povrnila nekaj samozavesti, Ljubljančane je poraz v mestnem dvoboju potisnil v krizo. Ne pričakujte tekme za prste polizati, enostavno ni trenutek za spektakularno in všečno tekmo, prej bo borbena in moška. Tudi takšne bitke je lahko užitek gledati in upam, da bodo navijači v srčnosti prepoznali tudi veliko pozitivnega. Pa še, vidi se, da je pri obeh največ posledic pustila Evropa.«»Morda je odhodvzel nekaj ostrine, ampak se ne bojim. Prej ali slej bo steklo tudi napadalcem. Mislim, da naša podoba sploh ni tako slaba, lahko še zelo napredujemo in ujamemo spomladansko formo. Če se ne motim, smo bili spomladi najboljši. Kdo ve, morda bomo ujeli še katero okrepitev, prestopnega roka še ni konec.«»Domžale sodijo v vrh in naš cilj je, kot vsako leto, preboj v Evropo. Prepričan sem, da zmoremo.«»Še dobro pomnim prvenstva, v katerih visoke zmage niso bile redkost. Tega ni več. Ali je to pomenilo, da je bila liga boljša? Ne, izenačenost ali enakovrednost sta lahko samo plus za nogomet. Prvenstvo, ki ga odločajo zadnje tekme, je veliko bolj zanimivo tudi za gledalce.«»Če se ne bi poškodoval, bi se že bližal tristotim, česar pa si, po pravici povedano, ne bi želel. To bi pomenilo, da mi je iz nog ušla tujina, ki je še vedno ena od mojih neuresničenih želja. Raje bi videl, da nisem med rekorderji po nastopih v 1. SNL zaradi odhoda v tujino, kot da sem simbol lige. Seveda spoštujem tudi našo ligo in bi bil vesel, če bi bila kariera v njej dolga, ampak upam, da bom imel tudi priložnost v tujini.«