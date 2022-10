Tudi Beograjčani bi radi osvojili Stožice

Že po dveh krogih lige ABA so se na vrhu zgnetli lahko prepoznavni favoriti: Partizan, Cedevita Olimpija in Crvena zvezda. Eden od trojice bo v nedeljo zapustil druščino neporaženih, saj bodo Ljubljančani ob 17. uri v Stožicah gostili beograjske rdeče-bele, ki v zadnjih osmih sezonah le dvakrat niso osvojili naslova regionalnega prvaka: leta 2018 jih je ustavila Budućnost, predlani koronavirus. Obe moštvi sta željni dokazovanja, saj se v prvih evropskih nastopih nista izkazali tako, kot sta si želeli.

Pri Cedeviti Olimpiji še vedno odmeva poraz proti Bursasporu ob začetku evropskega pokala. Namesto uspešne oddolžitve za izpad v četrtfinalu prejšnje sezone je prišla potrditev, da Turki še naprej igrajo bolj kolektivno in da niso odvisni zgolj od rafalov metov z velike razdalje. S 35 poskusi za tri točke Ljubljančani niso povzročili usodne škode tekmecu, saj so jih izkoristili le 28,6 odstotka, njihove napadalne akcije pa niso imele veliko nadomestnih rešitev.

»Nismo igrali tako, kot smo si obetali. Nismo bili dovolj agresivni, nismo dobro tekli in nismo si podajali žoge, iskali smo preveč individualnih rešitev. In če naši glavni ostrostrelci niso razpoloženi ...« se je pridušal Olimpijin trener Jurica Golemac, potem ko sta njegova udarna branilca Yogi Ferrell in Josh Adams družno metala za tri točke 0:12. Dodal je nekaj olajševalnih okoliščin zaradi težav visokih košarkarjev. Karlo Matković ni igral, Alen Omić je nastopil bolan, med tekmo se je poškodoval še Marko Radovanović.

Tudi v Beogradu spremenili ekipo

Boljšo predstavo bi lahko slovenski prvaki prikazali že v nedeljo, ko se jim bo ponudila nova priložnost za revanšo. S Crveno zvezdo so se namreč v prejšnji sezoni pomerili kar petkrat in iztržili le eno zmago. V Stožicah je bilo vendarle obakrat tesno: v rednem delu lige ABA so Beograjčani zmagali s 83:82, v polfinalu so bili boljši gostitelji z 88:80. Tokrat bo vendarle marsikaj drugače, saj so tudi branilci naslova prevetrili svojo zasedbo.

Odšli so trener Dejan Radonjić, Nate Wolters (oba zdaj Panathinaikos), Nikola Kalinić (Barcelona), Austin Hollins (Maccabi), Aaron White (Budućnost), Dejan Davidovac (CSKA) in Maik Zirbes (Benfica). Njihove zamenjave so bile dovolj za domači zmagi nad MZT (87:67) in Budućnostjo (69:65), ne pa za uspešen začetek v evroligi: Crvena zvezda je v gosteh izgubila z Anadolujem Efesom (59:72) in doma s Panathinaikosom (75:77).

Najučinkovitejši na teh dveh tekmah so bili trije novinci, ganski krilni center Benjamin Bentil (povp. 15,5), center Hassan Martin (10) in dirigent Jaylen Adams (7) ob pomoči drugega organizatorja Nikole Ivanovića (8). Novi strateg Vlada Jovanović čaka na okrevanje branilca Nemanje Nedovića in centra Ognjena Kuzmića ter dokončanje prestopa argentinskega organizatorja Luce Vildoze. Prav tako na več stanovitnosti drugih prišlekov, krila Johna Hollanda ter pod obročema Miroslava Raduljice in Filipa Petruševa, MVP lige ABA v sezoni 2020/21.