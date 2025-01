Trener verjame v Andrejine stopničke

Končna podoba pisanega dvodnevnega dogajanja na edini tekmi alpskih smučark za svetovni pokal na slovenskem snegu je ponujala veliko hrvaško veselice. Nova čudežna deklica na smučeh iz naše južne soseščine Zrinka Ljutić je po zmagoslavju pred dnevi na Semmeringu vnovič ugnala vse tekmice in razveselila številne rojake med občinstvom v Kranjski Gori. Domači privrženci so v soboto zaploskali Neji Dvornik za 8. mesto v veleslalomu, dan pozneje pa Andreji Slokar za 7. na slalomski tekmi.

Konkurenčnost slovenske reprezentance je takšna, da so zmage kot v časih Tine Maze in njenih predhodnic Mateje Svet ter Urške Hrovat realno v tem trenutku še oddaljene, a omenjeni Slovenjgradčanka in Ajdovka se vzpenjata in približujeta prav tistim najboljšim. V labirintu, o katerem smo že pisali, brez prave rešitve za izhod za zdaj ostaja Ana Bucik Jogan, druge slovenske udeleženke domače tekme – Lila Lapanja, Caterina Sinigoi in Nika Tomšič –, pa se spoznavajo z izzivi tekem najvišje ravni in se bodo v prihodnjih tednih borile za reprezentančnih vizum nastopa na februarskem svetovnem prvenstvu, sicer osrednjem tekmovanju karavane alpskega smučanja v tej predolimpijski sezoni. Mimogrede – Lila in Nika sta si že nabrali precej izkušenj z velikih tekmovališč, za tržaško Slovenko Caterino je bila ta Kranjska Gora premierna na ravni svetovnega pokala.

Prvenec Hrvaške na slovenskem snegu

Sara Hector, po letu 2022 drugič doslej zmagovalka na tem prizorišču v Zgornjesavski dolini, in Zrinka Ljutić sta bili osrednji junakinji uvodne alpske preizkušnje deklet v tem koledarskem letu. Prva je bila nepremagljiva v sobotnem veleslalomu, dvajsetletna Hrvatica pa se je veselila že druge zaporedne slalomske zmage v enem tednu. Veselju njenih številnih rojakov med 5500 navzočimi gledalci v nedeljo ni bilo konca. »»To je šele začetek, gremo naprej,« jim je sporočila ob spoznanju, da je bila to prva zmaga hrvaških smučark doslej na slovenskem snegu.

Zadovoljen je bil tudi Boštjan Božič, glavni trener v ekipi Slokarjeve. »Iskreno verjamem, da se bo v tej sezoni uvrstila na stopničke. Smuča res dobro, tudi psihično je že močnejša. Zelo jo je potrl sobotni veleslalom, v katerem se ni uvrstila v finale, toda vseeno je zbrala dovolj moči za konkurenčno nedeljsko predstavo,« nam je dejal Škofjeločan.

V soboto je šlo bolje kot dan pozneje Dvornikovi, na dlani pa je, da sta ta čas ti dve tekmovalki, torej Andreja in Neja, najmočnejši Slovenki v tehničnih disciplinah. Obenem je na dlani, da bo slovenski boj zlasti za slalomski nastop na SP, na katerem lahko nastopijo štiri reprezentantke na disciplino, očitno negotov.