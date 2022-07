Tomislav Poljak: Kurja polt ob Aljažu Bedenetu

Odprto prvenstvo Hrvaške v tenisu je spet zadihalo s polnimi pljuči. In med vznesenimi prireditelji ni konca zadovoljstva ob pogledu na odlične igralce in sa tem polne tribune. O tem smo se pogovarjali s Tomislavom Poljakom, direktorjem turnirja v Umagu, obenem tudi menedžerjem Kaje Juvan in odličnim poznavalcem slovenskega tenisa.

Kako ste prireditelji zelo lepe teniške zgodbe, dolge že več kot tri desetletja, preživeli zadnji dve leti in kako se ozirate k res lepi letošnji zasedbi igralcev?

Zelo premišljeno smo delovali. Prvo leto ni bilo turnirja, lani pa smo vztrajali na tisti poti, ki je tu že nekaj časa začrtana, torej vlaganje v prihod mladih igralcev. Tu bi se res zahvalil celotni ekipi Plave lagune. Z vami se pogovarjam v imenu 500 ljudi, ki delajo na tem turnirju. Pred 18 ali 20 meseci je bilo treba staviti naše karte na Carlosa Alcaraza, ki ga je teniški svet že poznal, širši krog pa še zdaleč ne, Jannika Sinnerja, Holgerja Runeja, Lorenza Musettija itn. Očitno so bile to dobre odločitve. Ne bo vedno tako, toda zdaj imamo srečo, da smo res merili na tiste, ki so v tem obdobju zelo napredovali.

Kako pa je letos glede prodaje vstopnic?

Podiramo mejnike iz preteklosti. Na tribunah je prostora za nekaj manj kot 4000 gledalcev. Četrtek, petek in sobota so skoraj razprodani, finale bo seveda poln.

Posebno poglavje v Umagu pripada tudi Aljažu Bedenetu ...

Še vedno se ne zavedam čustev, ki jih doživljam ob spoznanju, da je to Aljaževa zadnja sezona v vrhunskem tenisu. Vem, povsem razumem njegovo odločitev, ampak meni je kar neverjetno, da ga zdaj gledamo zadnjič. To sem vam dejal na novinarski konferenci v Ljubljani, pa imam zdaj spet kurjo polt. Seveda prihaja novi rod mladih teniških igralcev iz Slovenije: Bor Artnak veliko obeta, Sebastian Dominko odhaja na kolidž, s Svitom Suljićem naša agencija sodeluje, prihaja Žiga Šeško. Tudi njim bomo pomagali, kot smo nekoč Blažu Kavčiću, Blažu Roli, Gregi Žemlji in seveda Aljažu.

Kaj pa Kaja Juvan? Ste njen menedžer, v naslednjih dneh bo prav tako v Umagu.

Kaja je fantastična in obenem prav preprosta oseba. Bila je tu že na paradi zmagovalcev Wimbledona, ko je skupaj z Olgo Danilović osvojila mladinski Wimbledon. Igrati z Goranom Ivaniševićem, Richardom Krajickom, Patom Cashem je bilo zanjo nepozabno. Tu bo vadila s trenerjem Zoranom Krajncem, ima zelo bogat spored v prihajajočih tednih v Severni Ameriki. Telesno zelo napreduje, po teniški plati je iz tedna v teden močnejša, in ko se pogovarjam s kolegi iz teniških krogov po svetu, ni nikogar, ki ji ne bi napovedoval izjemne športne prihodnosti.