Tomaž Barada bo vodja slovenske olimpijske reprezentance v Pekingu

Izvršni odbor (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je na seji v Ljubljani Tomaža Barado, predsednika strokovnega sveta OKS za vrhunski šport, imenoval za vodjo reprezentance na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu od 4. do 20. februarja prihodnje leto.



O igrah, ki bodo na sporedu čez pet mesecev, danes niso veliko govorili, imenovali so le vodjo reprezentance.



Ta je v športni karieri dosegel izjemne rezultate v taekwondoju, kjer je postal evropski in svetovni prvak, uspehe pa je ponovil tudi v kickboksu. Še preden je bil imenovan na mesto podpredsednika krovne slovenske športne organizacije, je prejel tudi častno listino OKS.



V glasovanju je bil proti predlogu za vodjo ekipe le Enzo Smrekar, podpredsednik OKS in predsednik Smučarske zveze Slovenije, dva člana IO OKS pa sta bila vzdržana.



Ob koncu seje so govoril o pravilih, ki bodo na dnevnem redu izredne skupščine 30. septembra. Uvodoma so izrazili nasprotovanje predlogu novele zakona o igrah na srečo.



IO OKS pa je izrazil podporo spremembam davčne zakonodaje, ki povečuje možnosti financiranja športa. To je ena izmed osmih točk, ki jih je zakonodajalcem predlagal slovenski strokovni svet za šport.

