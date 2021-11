Timu dobiček od prepira vodilnih?

Možnosti res niso velike, a tudi zanemarljive ne, v motokrosu je vse mogoče. Tim Gajser na zadnji dirki sezone potrebuje mali čudež, da bi ubranil naslov svetovnega prvaka. Na VN Mantove bo lovil 15 točk zaostanka za Romainom Febvrom in 12 za Jeffreyjem Herlingsom. Če bi 25-letnik iz Pečk osvojil maksimalnih 50 točk, se lahko stvari pošteno zakuhajo. Po 17 dirkah od 18 je stanje v razredu MXGP: 1. Febvre (Fra, Kawasaki) 661, 2. Herlings (Niz, KTM) 658, 3. Gajser (Slo, Honda) 646 ... Gajser si je močno poslabšal položaj v nedeljo, ko je v Mantovi izgubil sedem točk, ker je bil kaznovan s petimi mesti pribitka. Če bi obveljalo njegovo tretje mesto, bi imel veliko boljši položaj, čeprav še vedno ne bi imel usode v svojih rokah.

»Vame je trčil eden od dirkačev, zato sem moral zapustiti progo, najbolj varno se je bilo vrniti tam, kjer sem se. Ničesar nisem pridobil, vendar so me vseeno kaznovali, kar je bil velik udarec glede na to, kako majhne so razlike,« se kazen, pri kateri naj bi vztrajali pri moštvu KTM, zdi kruta Gajserju, ki lovi peti naslov, po letih 2016, 2019 in 2020 četrtega v elitnem razredu 450-kubičnih motorjev. Toda bolj je verjetno, da se bosta drugega veselila bodisi 29-letni Febvre (prvak leta 2015) bodisi 27-letni Herlings (2018). Slednji je v sezoni pokazal največ, dobil je kar 13 voženj in 8 dirk (Febvre 6 in 1, Gajser 7 in 4), je pa zaradi poškodbe izpustil tri vožnje, na eni pa ostal brez točk zaradi okvare motorja. Febvre je bil najbolj stalen, niti enkrat ni ostal praznih rok, tako kot tudi ne Gajser, a na Sardiniji ni bil konkurenčen zaradi zloma ključnice.

Slovencu statistika ne govori v prid. Febvre je le dvakrat osvojil manj kot 35 točk in še to na začetku sezone. Herlings pa jih je manj kot 38 prejel samo takrat, ko ni startal ali prišel do cilja. Je pa dobro, da sta favorita tako izenačena, da bosta morala voziti po robu, ob tem so tudi odnosi med njima skrhani. »Romain je igral grdo igro in me zaprl na startu. Če bo to storil še enkrat, mu bo žal,« je tekmecu zabrusil The Bullet.

Labodji spev Cairolija

Gajser bi lahko imel dobiček od njunega prepira. Herlings je priznal, da se je prenaglil, ko ga je po zmagi za VN Lombardije odpisal iz boja. »V sredo bo prava vojna, vložek je velik. Oba s Febvrom si zasluživa pokal, tudi Tim. Zanimivo bo, ne bom se zlomil pod pritiskom,« je samozavesten Nizozemec, ki bo imel prednost, saj sta tako Jorge Prado, ki blesti na startih, in Antonio Cairoli tovarniška voznika KTM in mu ne bosta povzročala preglavic.

Slednji bo danes (prva vožnja ob 12.15, druga ob 15.10) pri 36 letih končal kariero, v kateri je osvojil devet naslovov svetovnega prvaka. Tiga243 še zdaleč ni vrgel puške v koruzo. »Veliko sem izgubil, a se nikakor ne bom predal,« na najboljše upa Haložan, ki bo moral pokazati boljšo formo na mehki progi kot v nedeljo, ko v prvi vožnji ni bil nevaren Febvru in v drugi ne Herlingsu. Za začetek bi se prilegla boljša starta, potem pa naj zmaga najboljši.