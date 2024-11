Timi Zajc komaj že čaka na zeleno luč, lovoriko je privoščil Martinu

Da je mož za velika tekmovanja v smučarskih skokih, je Timi Zajc dokazal že večkrat. V minulih dveh letih se je namreč na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in evropskih igrah skupaj veselil kar desetih kolajn. V novi sezoni za svetovni pokal, v kateri se bodo najboljši skakalci in skakalke prvič med seboj pomerili na jutrišnji preizkušnji mešanih ekip v Lillehammerju, si želi 24-letni as iz Hramš (v občini Žalec) še obogatiti svojo vitrino.

Ob svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu (med 26. februarjem in 9. marcem 2025), na katerem bo branil lansko zlato lovoriko z velike naprave v Planici, bo med njegovimi večjimi izzivi v novi zimi tudi novoletna turneja. »Treniramo za velike tekme in turneja je vsekakor ena od njih. To je eden od vsakoletnih vrhuncev sezone, na katerem bom skušal izvleči čim več, kar pa ni preprosto. Meni doslej na tem tekmovanju še ni uspelo biti na zares visoki ravni in upam, da bo tokrat drugače,« je dal Zajc jasno vedeti, katero »uganko« si želi razrešiti.

S svojo zdajšnjo pripravljenostjo je zadovoljen. »Ocenjujem, da sem na podobni ravni kot pred letom dni, razlika je morda v tem, da sem bil lani prej v boljši formi. Letos sem treninge bolj vzel kot treninge in ne kot tekem, zaradi česar je bilo vse skupaj bolj sproščeno,« je razkril član SSK Ljubno BTC, ki si je na zadnjih dveh (posamičnih) preizkušnjah, na katerih je nastopil, izdatno okrepil samozavest. Potem ko si je v začetku oktobra v Kranju priskakal naslov »poletnega« državnega prvaka, se je le nekaj dni pozneje izkazal še z drugim mestom na finalu velike nagrade pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Klingenthalu.

Zelo dobro se je razumel s Petrom Prevcem, Timijeva največja navijačica pa je njegova srčna izbranka Nuša Rakovec. FOTO: Dejan Javornik

Komaj že čaka na zeleno luč v Lillehammerju, tamkajšnja velika olimpijska naprava Lysgårdsbakken pa mu je všeč. »Zelo se že veselim, da bomo končno začeli zares. Navsezadnje smo za te preizkušnje trenirali vse od pomladi. Prav zanima me, ali mi bo tudi na tekmah steklo tako, kot si želim,« je radoveden Zajc, ki bi bil za začetek zadovoljen z uvrstitvijo med najboljšo deseterico. V Lillehammerju mu je to v devetih poskusih uspelo dvakrat; marca 2020 se je tam zavihtel na tretjo stopnico, tri leta pozneje pa je bil deseti.

13 posamičnih stopničk je v svetovnem pokalu dosegel Timi Zajc, od tega štiri zmage. 24. rojstni dan je praznoval 26. aprila. 245 metrov znaša njegov osebni rekord iz Vikersunda 2022.

Z opremo šli štiri korake nazaj

Z reprezentančnimi kolegi v zadnjem obdobju ni imel primerjave z najboljšimi tujci. »Naše letošnje nastope na treningih smo s preteklimi primerjali glede na višino zaletišča. Čeprav smo šli z opremo – ker odgovorni pri FIS umetno zavirajo razvoj skokov – za štiri korake nazaj, smo to očitno nadomestili z boljšo tehniko, saj smo skakali enako daleč ali celo še dlje kot lani. Tako se borimo s pravili FIS,« je do odgovornih kritičen svetovni prvak iz Planice 2023, ki je prejšnjo sezono za svetovni pokal v skupni razvrstitvi končal na 16. mestu. Skupno zmago, že tretjo po sezonah 2016/17 in 2019/20, si je s precejšnjo prednostjo zagotovil Stefan Kraft.

Timi Zajc, ki je vrsto let skakal s smučmi nemškega podjetja Fluege.de, je letos prestopil k Slatnarju. FOTO: Dejan Javornik

Mar lahko avstrijski šampion po njegovem nadaljuje v takšnem slogu? »Težko rečem, ker ne vem, kaj je Stefan počel v zadnjem obdobju. Vemo pa, da je težko tako visoko raven skakanja ohranjati dalj časa,« je pojasnil Zajc, ki je po stečaju nemškega podjetja Fluege.de in prestopu k Slatnarju hitro našel ustrezen model smuči. »Že pri prvem skoku sem bil prijetno presenečen, potem je bilo treba spremeniti le še malenkosti. Na velikih skakalnicah sem nato dobil želeno potrditev, da so smuči prave,« je zadovoljen z opremo.

Kot velik ljubitelj motociklističnih dirk si je minulo nedeljo z zanimanjem ogledal finalno preizkušnjo za svetovno prvenstvo v razredu motoGP v Barceloni in se razveselil, da je Špancu Jorgeju Martinu končno uspelo osvojiti lovoriko. Sam je letos z motorjem dirkal manj kot lani. »Imel sem manj časa oziroma manj priložnosti. Ampak sem kljub temu na Grobniku, v Brnu in na Pannoniaringu odpeljal toliko krogov, da sem prišel na svoj račun. Zdaj imam motor v garaži, že nekaj časa sem spet povsem osredotočen na skoke,« je še dejal Zajc.