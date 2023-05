Težave svetovnega prvaka

Zmagovalec uvodnega turnirja serije Grand Chess je Američan Fabiano Caruana, ki je v devetih krogih edini zbral 5,5 točke. Odločilni sta bili zmagi v prvem delu turnirja proti Maximu Vachierju Lagravu in Janu Nepomnjaščiju, saj ga do konca nihče od tekmecev ni ujel. Caruana, leta 2018 izzivalec nekdanjega svetovnega prvaka Magnusa Carlsena, se je v pravem trenutku izkazal z eno od svojih najboljših predstav v zadnjem obdobju. Odlična otvoritvena pripravljenost mu je prinesla solidne pozicije, zaradi česar se nikoli ni znašel v resni nevarnosti, s pravo mero odločnosti in potrpežljivosti pa je bil tudi dovolj prodoren za prvo nagrado v vrednosti okroglih 100.000 dolarjev. Obžaluje lahko le dve neizkoriščeni priložnosti, v prvem krogu proti na koncu zadnjeuvrščenemu Bogdanu-Danielu Deacu in v šestem proti enemu najbližjih zasledovalcev Alirezi Firouzji, s čimer bi si zagotovil še večjo prednost.

Črni na potezi Deac – Ding Liren, Bukarešta 2023. Kako je novi svetovni prvak učinkovito zaključil partijo? REŠITEV: 1…Th1+! 2.Lxh1 Txh1+ 3.Ke2 Sd4+ 4.Txd4 Lxd4 5.Ta1 b4 6.Kf3 Te1 7.f5 g5 0:1

Prav Firouzja je bil na čelu četverice najbližjih zasledovalcev, ki je za zmagovalcem zaostala za pol točke. Naturalizirani Francoz je bil eden od najbolj atraktivnih in borbenih tekmovalcev v Bukarešti, saj je imel od vseh največ odločenih partij. Ob treh zmagah je doživel tudi dva poraza, tisti v predzadnjem krogu proti Poljaku Janu-Krzyszstofu Dudi ga je na koncu stal delitve prvega mesta. Ob njem so s petimi točkami turnir sklenili še trije igralci (Wesley So, Richard Rapport in Aniš Giri), ki so tako kot zmagovalec ostali neporaženi, a so zmagali le enkrat.

Zaprosil je za oddih

Udeleženca nedavnega dvoboja za naslov svetovnega prvaka, Ding Liren in Nepomnjašči, ki sta le teden dni po obračunu v Astani spet sedla za šahovnice, sta preživljala težke trenutke. Dolg in naporen dvoboj je očitno terjal svoj davek in po sedmih krogih sta se znašla celo na zadnjem mestu. Novi svetovni prvak je doživel poraza proti Firouzji in Giriju, vtis je nekoliko popravil šele z zanesljivo zmago v zadnjem krogu s črnimi figurami proti Deacu. Slednjega je tako potisnil na zadnje, 10. mesto, za dodatno tolažbo je na osmem prehitel tudi Nepomnjaščija, ki je za konec remiziral proti Giriju, potem ko ni izkoristil odlične priložnosti za zmago.

Diagram (16. 5.) FOTO: ŠZS

Naslednja postaja bo Varšava, kjer se bo turnir v pospešenem in hitropoteznem tempu začel v nedeljo. Na njem bomo videli tudi Carlsena, ne pa tudi obračuna z njegovim naslednikom. Liren je namreč zaprosil za potreben oddih, ki so mu ga prireditelji serije odobrili. Nadomestil ga bo Levon Aronjan.