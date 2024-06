Tako je po tekmi reprezentance čustva izlila Kolinda Grabar-Kitarović

Hrvaška nogometna reprezentanca je v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva dvakrat remizirala in enkrat izgubila, kar je manj od pričakovanj tamkajšnjih navijačev. Ne nazadnje je bila njihova reprezentanca na svetovnih prvenstvih že dvakrat tretja in enkrat druga. Razočaranje je pri naših sosedih veliko, a po drugi strani je videti, da ima njihova reprezentanca še naprej veliko podporo. Nekaj besed v podporo je reprezentantom namenila tudi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović.

Na instagramu je zapisala: »V dobrem in slabem, budni in zaspani,...' vi ste vedno naši, najboljši #Vatreni! Prinesli ste nam toliko sreče in veselja, puščali srce na igrišču, priredili toliko sijajnih trenutkov in odličnih tekem, s katerimi ste Hrvaško dvignili na prestol svetovnega nogometa! Ponosni smo na vse vaše uspehe, hvaležni za vaš trud, srčnost, borbenost in predvsem nezlomljivi duh, ki vas dela edinstven športni fenomen v svetu!«

Tretja tekma v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva je bila za hrvaško reprezentanco zelo dramatična, saj je proti italijanski reprezentanci v sodnikovem podaljšku prejela izenačujoči zadetek. Če tega ne bi prejela, bi se brez dvoma uvrstila v zaključne boje, tako pa so možnosti za to zelo majhne.